الهلال على موعد صعب أمام الاهلي شندي اليوم

ينتظر فريق الهلال، تحديا صعبا نفسيا وفنيا، حين يحل ضيفا على الأهلي شندي، اليوم الإثنين، في قمة مباريات الأسبوع الثاني بالمرحلة الثانية لفرق المجموعة (ب) بالدوري السوداني الممتاز.

ويتخذ الهلال متصدر المجموعة، المباراة فرصة مناسبة للاستعداد لأولى مبارياته بالمجموعة الثالثة في الكونفدرالية، أمام أشانتي كوتوكو الغاني، الأسبوع المقبل، لكنه يجب أن يتعامل مع تحديات فنية ومعنوية عدة.

نفسيا يحتاج الهلال لمحو آثر خسارته الصادمة بملعبه أمام المريخ الفاشر، الأسبوع الماضي (1-2)، واكتساب الثقة بالعودة لسكة الانتصارات في التوقيت المناسب قبل مباراة كوتوكو.

كما يأمل في إلحاق أول خسارة بفريق الأهلي شندي هذا الموسم، والخروج بأفضل نتيجة من ملعب شندي، الذي انتزع التعادل من ملعب الهلال في المرحلة الأولى.

وسيجد التونسي، إيراد الزعفوري، نفسه أمام أول امتحان صعب، في كيفية اجتياز خسارته الأولى على الإطلاق محليا مع الهلال، في الجولة السابقة أمام المريخ الفاشر.

لكن مدرب الأهلي شندي اختلف هذه المرة، فقد تولى السوداني الفاتح النقر المهمة، بدلا عن المغربي عبدالعال قصايب، الذي أقيل خلال الشهر الجاري.