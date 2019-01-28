قيادات بـ "الأمة" تعلن موقفها من قرار فض الشراكة

أعلنت مجموعة من قيادات المكتب القيادي لحزب الأمة الفدرالي رفضها لقرار رئيس الحزب أحمد بابكر نهار، بفض الشراكة التنفيذية والتشريعية بكافة المستويات في حكومة الوفاق الوطني، ولفتت الى تجميد منصب رئيس الحزب وتشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الحزب ورئيس لجنة الحسبة والمظالم اسحاق آدم جماع لإدارة الحزب الى حين انعقاد مؤتمر عام استثنائي.

وأرجعت مجموعة القيادات رفضها لقرار رئيس الحزب لاعتبار ان قرار فض الشراكة مع الحكومة ليس من اختصاص المكتب القيادي، وإنما المؤتمر العام.

ونفى عضو المكتب القيادي بالحزب، وزير السياحة والثقافة عمر سليمان انسحاب الحزب من الحكومة، وقال في مؤتمر صحفي بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات أمس: (قرار فض الشراكة هو قرار المؤتمر العام وليس هناك أي جهاز في الحزب يقرر فيه)، ولفت الى عدم امكانية سحب ممثلي الحزب في المستوى التشريعي باعتبار انهم منتخبين.

وأضاف أن نهار دعا لاجتماع مكتب قيادي لمناقشة الوضع السياسي الراهن وأجندة اخرى، وأبان أن عدد أعضاء المكتب القيادي يبلغ (45) عضواً حضر منهم (22) عضواً، وذكر أن نهار قدم محاضرة لمدة ساعتين وبعدها قرر فض الشراكة مع الحكومة، وأضاف ان ذلك تم بإعداد مسبق.

ومن جانبه اتهم مساعد رئيس الحزب اسحق آدم جماع، رئيس الحزب بأن دافعه للانسحاب من الحكومة هو ابعاده من منصب الوزير في حكومة الوفاق الوطني، وقال (بعد ضغط من الحكومة تم استبدال نهار بالوزير عمر سليمان)، ودلل على ذلك بالانتقادات التي ذكر أن رئيس الحزب ظل يوجهها للحكومة بعد ابعاده من الوزارة.

وقلل اسحق من الاتهامات التي وجهت لهم بأنهم يسعون للاحتفاظ بمناصبهم الدستورية لرفضهم قرار فض الشراكة، وقال (قد يكون هذا الحديث صحيحاً نظرياً، لكن من ناحية موضوعية نحن مكلفين ببرامج محددة لا يمكن ان ننسحب من مناصبنا بدون مقدمات)، وتابع (مرتبي كرئيس لجنة بالبرلمان بسيط وخصم علي، ومرتب البرلمان اعتبر نفسك متطوع ما عشان قروش).

وحول قرار تجميد منصب رئيس الحزب، قال جماع (لو كان هناك نزاع قانوني، عليه أن يذهب لمقاضاتنا).