فنانة كويتية شهيرة تضبط خطيبها متلبسًا مع فتاة ليل

كشفت الفاشنيستا الكويتية، روان بن حسين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" عن خيانة خطيبها لها.
وظهر خطيبها في الصور بوضوح وهو يرتدي خاتم الخطوبة، بالإضافة لصورة أخرى للشابة التي زعمت أن خطيبها قد خانها معها.
ويأتي إعلان "روان" عن خيانة خطيبها، رغم عدم إعلانها عن خطبتها من الأساس، ولكن يبدو أن صدمتها من تصرفه غير المقبول دفعتها للإفصاح عن الأمر بشكل مباشر وصريح.
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