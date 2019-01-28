المعامل الجنائية تثبت وجود مادة مسرطنة ب ثرامس شاي

اثبتت فحوصات اجرتها المعامل الجنائية على ثرامس الشاي ان المادة الموجودة بداخلها هي مادة الاسبستوس المسرطنة وعلى الرغم من الحملات التي شنتها الشرطة وصادرت خلالها الالف من الثرامس الا ان تجارا اعلنوا احتجاجهم على الحملات بعد ان وافقت هيئة المواصفات لهم بمنحهم فترة سماح لمدة ستة أشهر.

وقال مدير الهيئة دكتور عوض سكراب ان الثرامس انها تحتوي على مادة اسبستوس نعم ولكن لا تصبح ضارة الا عند تعرض الثرمس للكسر

وترفض الشرطة تبريرات رئيس الهيئة.