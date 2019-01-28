ملابس قابلة للأكل في كوريا الشمالية

برعاية زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، دشنت بيونج يانج خطا لإنتاج أنواع جديدة من الملابس بعضها صالح للأكل والآخر يرصد الحالة الصحية للجسم!
ونشرت الحكومة الكورية الشمالية عددا من السترات في دليل مصور ضمن حملة إعلانية كبرى، وقالت إن هذه السترات تعتبر مثالية للأشخاص الذين يحبون الإبحار والاستكشاف وتسلق الجبال، ممن قد تتقطع بهم السبل.
وخيطت بعض الملابس من أقمشة فلنيت صناعية تتضمن كميات قليلة من البروتين والأحماض الأمينية وعصير الفواكه والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم، لتجنب الجوع.
وهناك ملابس أخرى ذات أكمام ذكية، يمكن أن "ترصد أو تشعر بالحالة الصحية للجسم البشري" ، بحسب ما نقلته صحيفة "كوريا الشمالية نيوز".
وضم خط الملابس أيضا تصاميم نسائية مقلدة لماركات عالمية مثل "شانيل" و"غوتشي"، بحسب ما نشر موقع "Mirror".
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