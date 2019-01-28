عناوين الصحف العربية الصادرة الاثنين 28 يناير 2019م

الاهرام المصرية: تنسيق بين القاهرة والخرطوم للاتفاق حول ملء «سد النهضة»..

الرئيس: استقرار السودان امتداد للأمن القومى المصرى

رئيس الوزراء يستقبل الرئيس الفرنسى بمطار القاهرة

الكشف عن واقعة فساد جديدة لرئيس حى مصر القديمة المحبوس

رسميا.. «الكاف» يوافق على تأجيل بطولة الأمم الإفريقية لمدة أسبوع الزمان البريطانية: قوات أمريكية خاصة تلاحق زعيم داعش في جيب سوري

الأردن يوسع التقارب مع سوريا بدعوة صبّاغ للاجتماع البرلماني العربي

البشير يبلغ السيسي بتطورات الاحتجاجات وماكرون يطلب الشراكة مع مصر

الرئيس الفنزويلي يرفض المهلة الأوربية والبابا يريد حلاً عادلاً

بغداد تستدعي سفير تركيا احتجاجاً بعد احداث دهوك الشعب الصينية: الرئيسان الصيني والفرنسي يتبادلان التهاني بالذكرى الـ55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية

مركزية فتح توصي بتشكيل حكومة فلسطينية من فصائل منظمة التحرير

الجزائر و فرنسا توقعان اتفاقية في مجال تسليم المجرمين

إنقاذ 52 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية من الغرق في عرض سواحل الجزائر

مقتل "إرهابي أجنبي" مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية واعتقال آخر في ديالى شرق العراق

نواب ليبيون يطالبون البرلمان بتصنيف الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية محظورة" الرياض السعودية:

تعليق الدراسة في عرعر اليوم الاثنين

أمـر ملكـي بتـرقيـة وتعيين 101 قاضٍ في العدل

شمس التطوير الصناعي تشرق اليوم بـ1.2 ترليون ريال

رئيسة «مسد» لـ «الرياض»: مناطق سيطرة تركيا في سورية مقرات لداعش

الجزيرة السعودية:

الفن التشكيلي بجناح المملكة بمعرض القاهرة للكتاب يجذب الزوار

ترامب ساعد بيلوسي على تكريس نفسها زعيمة للديموقراطيين

وزير خارجية السودان: زيارة البشير لمصر تأتي في إطار التشاور المستمر

ولي العهد يطلق برنامجًا لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

البيان الاماراتية:

محمد بن راشد: هدفنا أن نكون الأفضل في التعليم عالمياً

قمة مصرية فرنسية اليوم لتوقيع 30 اتفاقية في الطاقة والصناعات

الأمم المتحدة تتعهد بإخراج الحوثي من الحُديدة والموانئ

«الصحة» تطلق معالجة السكري عن بُعد

الوطن القطرية:

قطر واليابان .. من التعاون للشراكة الإستراتيجية

قطر الخيرية ووزارة التنمية الإدارية توزعان حقائب شتوية على العمال من ذوي الدخل المحدود

واشنطن تحذر من أي أعمال عنف أو ترهيب لدبلوماسييها في فنزويلا

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