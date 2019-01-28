الهلال يسعى للعودة منتصرًا من شندي

يحّل الهلال في السادسة والنصف من مساء اليوم”الأثنين” ضيفًا على أهلي شندي ضمن المرحلة الثانية من الدوري الممتاز.

ويدخل”الأزرق” الذي يملك”19″ نقطة لقاء اليوم للعودة من جديد لجادة الطريق والتعافي من الخسارة التي تعرّض لها أمام مريخ الفاشر في الدوري.

وتعّد المواجهة ثأرية للهلال لاسيما بعد أن فرض أهلي شندي التعادل عليه في لقاء الذهاب.

وسيخوض التونسي إيراد الزعفوري لقاء اليوم وباله على أولى تحديات بطولة الكنفدرالية عندما يستقبل الفريق نظيره الأشانتي الغاني.

ومن المتوقع أن يدفع الجهاز الفني بتشكيلة تضم كلاً من جمال سالم، السمؤال ميرغني، إيمانويل، عبد اللطيف بوي، فارس عبد الله ، بوبكر ديارا، نصر الدين الشغيل، شرف الدين شيبوب، بشة الصغير، محمد موسى الضي، جيوفاني، وأمبومبو.

على الجانب الآخر، يخطط الأهلي شندي”16″ إلى تحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة التقدّم نحو المراكز الأمامية وحسم التأهل لدوري النخبة مبكرًا.

وكان الفريق قد خاض مباراة ودية أمام بري أعّد من خلالها الجهاز الفني بقيادة الفاتح النقر لاعبيه على أفضل ما يكون.

وفي مباراة أخرى، يواجه الموردة نظيره الخرطوم الوطني في مباراة صعبة للغاية ضمن المجموعة الأولى من الممتاز.

ويملك الفريق الشهير بـ”القراقير” في جعبته”11″ نقطة، أما الخرطوم فيجمع”15″ نقطة.