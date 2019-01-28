عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاثنين 28 يناير 2019م

شبكة الشروق نت
- الخرطوم: صرف راتب شهر يناير نقداً بالإثنين
- البشير: محاولات لاستنساخ "ربيع عربي" بالسودان
- الخارجية تؤكد مناقشة البشير والسيسي للأزمة الاقتصادية بالبلاد
- الرئاسة تلتزم باستمرار دعم القوات المسلحة
- وزير الثقافة يرفض قرار "رئيس الأمة الفيدرالي" بالانسحاب من الحكومة
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
- والي غرب كردفان يصل حاضرة جنوب كردفان كادوقلي مشاركا في ختام فعاليات عيد الشهيد القومي السادس والعشرين
ـ والي الولاية يطلع على مشروع تعزيز الامن والاستقرار المجتمعي الذي تنفذه منظمتا حمام السلام وإيفا الخيرية ويؤكد دعمه للمشروع
ـ والي غرب كردفان يصدر قراراً بتعيين الاستاذ عمر قنديل محمد اميناً عاماً للمجلس الولائي للتخطيط الاستراتيجي
ـ المعتمدون الجدد بحكومة الولاية يؤدون القسم امام والي غرب كردفان غداً الثلاثاء
ـ مجلس وزراء حكومة الولاية يعقد اجتماعا غداً الثلاثاء بحضور معتمدي المحليات
ـ مدينة الفولة تشهد إنطلاقة ورشة المدربين التي تنفذها وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية بالتعاون مع منظمة اليونسيف لعدد خمس واربعين مشارك
أخبار قناة الملاعب
- الأهلي مروي ينتصر على الأهلي الخرطوم بهدفين باستاد كريمة
- الدرجة الوسيطة: الميرغني كسلا يتغلب على أرتدي دنقلا بهدفين لهدف باستاد كسلا
- المريخ نيالا و النهضة ربك يتعادلان بهدف لكل باستاد نيالا
- الهلال الفاشر يتاعدل مع المريخ كوستي سلبياً باستاد الفاشر
سحر البيان:
- الرئيسان البشير والسيسي يؤكدان تطابق وجهات النظر في مجمل القضايا
- البشير : الشعب بنضجه فوت الفرصة علي المتربصين الذين يحاولون استنساخ الربيع العربي
- السيسي : التاريخ يؤكد أن ترابطنا مع السودان "أزلي" لا انفصام فيه
- جامعة الخرطوم تعيد تشكيل لجنة منبر الحوار والسياسات للعام 2019م
- بكري يؤكد على تقوية العلاقات مع الهند
- البرلمان ينفي استدعاء رئيس جهازالأمن والمدير العام لقوات الشرطة والنائب العام
- إطفاء جزئي بالشبكة القومية للكهرباء بسبب عطل طارئي في الخط الناقل (سنار - مارنجان الحصاحيصا)
صحيفة أخبار اليوم:
- التفاصيل الكاملة لزيارة رئيس الجمهورية للقاهرة واجتماعه بنظيره المصري .
- جامعة الخرطوم : إعادة تشكيل لجنة الحوار والسياسات لتجاوز الأزمة الراهنة .
- الشرطة تعلن القبض على المتهمين بنهب صيدلية أمبدة المثيرة للجدل .
- عطل طارئ في الخط الناقل يتسبب في خروج جزئي بالشبكة القومية للكهرباء .
- نائب رئيس القطاع السياسي بالوطني: الندوات مكفولة للأحزاب داخل دورها وندعوها للاستعداد للانتخابات .
صحيفة الوطن:
- "الأمة الفيدرالي" ينسحب ووزير الثقافة يرفض الاستقالة
- البشير: جهات تسعى لاستنساخ "الربيع العربي" في السودان
- بدء طباعة فئة "200" جنيه ورواتب يناير بالعملة الجديدة
- ملف استثنائي ... "الوطن" تبحر وسط هموم وقضايا الشباب
- السلطات الأمنية تحبط مخطط تظاهرات تخريبية بدنقلا
وكالة السودان للأنباء "سونا"
- رئيس الجمهورية يعود من مصر
- البشير والسيسي يؤكدان تطابق وجهات النظر بينهما
- بكرى يؤكد على تقوية العلاقات مع الهند
- معتز يطلع على مجمل الأوضاع بشمال كردفان
- تفاصيل العطل الطارئ بشبكة الكهرباء
- كبر يشيد بأداء حكومة الولاية الشمالية
- أحمد سعد يشيد بأداء الصندوق القومي للإسكان
- جنوب كردفان تكمل إستعداداتها لزيارة البشير
- ديوان الزكاة يتعهد باستمرار دعمه للطلاب
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- إلقاء القبض على (9) متهمين في نهب صيدلية بأمدرمان وإتلاف كاميرات ببري
- السلطات الأمنية تحبط مخطط تظاهرات تخريبية بسوق دنقلا
- الوساطة تتسلم مقترحات فرقاء أفريقيا الوسطى
- إكتمال العمل بميناء صادر الثروة الحيوانية بسواكن
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
- والي البحر الأحمر يثمن دور قوات الطوارئ والنجدة والعمليات في حفظ الأمن والإستقرار في كافة أنحاء البلاد
- إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتوجيه تقيم يوماً مفتوحاً للطلاب ذوي الإعاقة تحت شعار ذوي الإعاقة شركاء في التنمية المستدامة
- محلية درديب تدشن توزيع بطاقات نفرة التغطية الشاملة للتأمين الصحي
- انعقاد الملتقى الأول للمراجعة الداخلية بالبحر الأحمر
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- وزير المالية والقوى العاملة محمد عبدالرحمن ابراهيم ميزانية البرامج والاداء لها اربعة اهداف
- وزير المالية والقوى العاملة الاهتمام بمعاش الناس وتخفيف حدة الفقر والاصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد واصلاح الخدمة العامة وسيادة حكم القانون ابرز سمات الموازنة
- وزير المالية والقوى العاملة ميزانية هذا العام صفرية باجمالي موارد مليار وسبعمائة واثنين وثلاثين مليون ومائة وواحد وسبعين الف جنيه
- رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس التشريعي ابوالقاسم محمد عبدالله يؤكد ان ميزانية البرامج والاداء منحازة للتنمية واستقرار المواطن
- معتمد محلية الجنينة محمد عبدالرحمن محمد تنظيم وتجميل المدينة مسؤولية مشتركة
- معتمد محلية الجنينة يدعو المواطنين الي تفعيل الرقابة الذاتية للافران ويؤكد ان ابواب المحلية مفتوحة لتلقي الشكاوي
- نائب رئيس المؤتمر الوطني عيسي ادم بركة يصف تجمع المهنيين بالهلامي وتتحكم عليه جهات خارجية
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- وزير المالية والاقتصاد يبحث مع وفد وزارة النفط والغاز الاتحادية خطوات حصر المركبات العامة والملاكي بولاية النيل الابيض
- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بالنيل الابيض تبحث قيام مخيم للعيون بمستشفي ربك
- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعيه بولاية النيل الابيض تشيد بالدور الاجتماعي لبنك الخرطوم في دعم المؤسسات الصحية
- إدارة النقل العام والبترول بولاية النيل الأبيض تمدد ﻓﺘﺮﺓ استخراج كروت صرف الوقود
- مركز التطوير المهني المستمر ومشروع بناء القدرات ينظمان دورة مهارات التواصل و التمريض الاساسية
- مدير ديوان الحكم المحلي بالولاية يؤكد ضرورة عقد الاجتماعات واللقاءات الدورية بين الديوان والمحليات
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- خريجو ثانويات شمال دار فور ومنظمة يمن للتنمية والسلام ينظمان المحمل التعليمي للمدارس الثانوية
- والي الولاية بالانابة يؤكد اهتمام الحكومة بالتدريب وتهيئة بيئة العمل للمعلم
- وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية ممثل الوالي الولاية يشيد بالدور الكبير للخدمة الوطنية في إنجاح البرامج والمشروعات بعدد من محليات الولاية
- وزيرة المالية والقوي العاملة تجدد حرصها واهتمامها بانجاح مشروع حصر المركبات بالولاية ووضع ضوابط لصرف الوقود .
- معتمد محلية الفاشر يؤكد سعى المحلية والمضي قدما نحو الخطط والمشروعات التى تهدف إلى حماية البيئة والترقية الحضرية .
- حزب الامة الفيدرالي بولاية شمال دارفور يعلن في بيان له عن رفضه ما ذهب اليه رئيس الحزب بالمركز بفض الشراكة مع حكومة الوفاق الوطني في كل برامجها ومفاصيلها
جامعة الخرطوم : إعادة تشكيل لجنة الحوار والسياسات لتجاوز الأزمة الراهنة .
الشرطة تعلن القبض على المتهمين بنهب صيدلية أمبدة المثيرة للجدل .
عطل طارئ في الخط الناقل يتسبب في خروج جزئي بالشبكة القومية للكهرباء .
- نائب رئيس القطاع السياسي بالوطني: الندوات مكفولة للأحزاب داخل دورها وندعوها للاستعداد للانتخابات .
الوطن:
"الأمة الفيدرالي" ينسحب ووزير الثقافة يرفض الاستقالة
البشير: جهات تسعى لاستنساخ "الربيع العربي" في السودان
بدء طباعة فئة "200" جنيه ورواتب يناير بالعملة الجديدة
ملف استثنائي ... "الوطن" تبحر وسط هموم وقضايا الشباب
السلطات الأمنية تحبط مخطط تظاهرات تخريبية بدنقلا .
الصيحة
البشير: جهات تحاول استنساخ”ربيع عربي” في السودان
القبض على مجموعة خططت لتظاهرات وأعمال تخريب بدنقلا
رئيس الوزراء: بدء الحل التدريجي لتوفير النقود مطلع فبراير المقبل
جيش الأمة يرفض الدعوة للانضمام إلى الحزب ويشكك في التوقيت
تجميد نشاط رئيس حزب الأمة الفيدرالي بعد انسحابه من الحكومة
الرأي العام
البشير: الشعب واعٍ وسيفوت الفرصة لكل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار
بدء صرف راتب يناير نقدًا اليوم .. قيادات مع نهار ترفض الانسحاب من الحكومة
الدرديري: البشير والسيسي ناقشا الدعم المصري للسودان
الجمارك تحقق 126% من الربط المقدر
عطل طارئ في الخط الناقل “سنار مارنجان” يتسبب في انقطاع الكهرباء
المجهر السياسي
البشير من القاهرة: جهات تسعى لاستنساخ ربيع عربي بالسودان وشعبنا واعٍ
بنك السودان يطرح اليوم فئة الـ”100″ جنيه ورئيس الوزراء يزور مطابع العملة
نيابة قطاع أم درمن تكلف”12″ وكيل نيابة لمرافقة القوات المكلفة بفض المظاهرات
التربية تكشف عن جلوس جميع الطلاب للامتحان التجريبي للشهادة الثانوية بالحرطوم
تفجر الأوضاع في حزب الأمة الفيدرالي إلى بعد إعلان انسحابه من الحكومة وعزل رئيسه”نهار”
آخر لحظة
البشير من القاهرة: وسائل التواصل تهول الأحداث بالسودان
ضبط شبكة تستغل سيارة مسؤول رفيع في عمليات إجرامية
الخرطوم: صرف راتب شهر يناير نقدًا اليوم
السيسي لـ”البشير” التاريخ يؤكد أن ترابطنا مع السودان أزلي
مجهولون يضرمون النيران في”5″ حواشات بكسلا
اتهام مسؤول بالكهرباء بخيانة الأمانة
الانتباهة
حزب نهار يغادر الحكومة ووزراؤه يرفضون
المعامل الجنائية تثبت وجود مادة مسرطنة بـ”ثرامس الشاي”
حريق مجهول بمشروع حلفا الزراعي..شروط عمالية تنقذ الميناء الجنوبي
وزير التربية والتعليم: من الظلم وصم حكومة معتز بالفشل
لجنة بالبرلمان لدراسة تعديل قانون الأمن الوطني
تدني إنتاج محصول زهرة الشمس بالقضارف
والي وسط دارفور يقر بمشكلات تحاصر الولاية
السوداني
البشير والسيسي يتفقان على حزمة مشاريع لدعم السودان
الخرطوم: صرف راتب يناير نقدًا اليوم
عطل طارئ وراء الإطفاء العام للكهرباء
محكمة الفساد تبدأ محاكمة”!6″ متهما بتهريب سيارات
وزير الخارجية: نتوقع دعم مصر لتجاوز الأزمة الاقتصادية
الأخبار
تعاون ثنائي أمني بين”الخرطوم” و”القاهرة”
“أمة نهار” يواجه أزمة بعد إعلانه فض الشراكة مع الوطني وعمر سليمان باقٍ في الحكومة
“الأخبار” تكشف دوافع مصاص الدماء وتنشر تفاصيل جديدة في قضية سفاح”مورني”
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاثنين 28 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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