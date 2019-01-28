عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاثنين 28 يناير 2019م

شبكة الشروق نت

- الخرطوم: صرف راتب شهر يناير نقداً بالإثنين

- البشير: محاولات لاستنساخ "ربيع عربي" بالسودان

- الخارجية تؤكد مناقشة البشير والسيسي للأزمة الاقتصادية بالبلاد

- الرئاسة تلتزم باستمرار دعم القوات المسلحة

- وزير الثقافة يرفض قرار "رئيس الأمة الفيدرالي" بالانسحاب من الحكومة

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

- والي غرب كردفان يصل حاضرة جنوب كردفان كادوقلي مشاركا في ختام فعاليات عيد الشهيد القومي السادس والعشرين

ـ والي الولاية يطلع على مشروع تعزيز الامن والاستقرار المجتمعي الذي تنفذه منظمتا حمام السلام وإيفا الخيرية ويؤكد دعمه للمشروع

ـ والي غرب كردفان يصدر قراراً بتعيين الاستاذ عمر قنديل محمد اميناً عاماً للمجلس الولائي للتخطيط الاستراتيجي

ـ المعتمدون الجدد بحكومة الولاية يؤدون القسم امام والي غرب كردفان غداً الثلاثاء

ـ مجلس وزراء حكومة الولاية يعقد اجتماعا غداً الثلاثاء بحضور معتمدي المحليات

ـ مدينة الفولة تشهد إنطلاقة ورشة المدربين التي تنفذها وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية بالتعاون مع منظمة اليونسيف لعدد خمس واربعين مشارك

‏ أخبار قناة الملاعب

- الأهلي مروي ينتصر على الأهلي الخرطوم بهدفين باستاد كريمة

- الدرجة الوسيطة: الميرغني كسلا يتغلب على أرتدي دنقلا بهدفين لهدف باستاد كسلا

- المريخ نيالا و النهضة ربك يتعادلان بهدف لكل باستاد نيالا

- الهلال الفاشر يتاعدل مع المريخ كوستي سلبياً باستاد الفاشر

سحر البيان:

- الرئيسان البشير والسيسي يؤكدان تطابق وجهات النظر في مجمل القضايا

- البشير : الشعب بنضجه فوت الفرصة علي المتربصين الذين يحاولون استنساخ الربيع العربي

- ‏السيسي : التاريخ يؤكد أن ترابطنا مع السودان "أزلي" لا انفصام فيه

- جامعة الخرطوم تعيد تشكيل لجنة منبر الحوار والسياسات للعام 2019م

- بكري يؤكد على تقوية العلاقات مع الهند

- البرلمان ينفي استدعاء رئيس جهازالأمن والمدير العام لقوات الشرطة والنائب العام

- إطفاء جزئي بالشبكة القومية للكهرباء بسبب عطل طارئي في الخط الناقل (سنار - مارنجان الحصاحيصا)

صحيفة أخبار اليوم:

- التفاصيل الكاملة لزيارة رئيس الجمهورية للقاهرة واجتماعه بنظيره المصري .

- جامعة الخرطوم : إعادة تشكيل لجنة الحوار والسياسات لتجاوز الأزمة الراهنة .

- الشرطة تعلن القبض على المتهمين بنهب صيدلية أمبدة المثيرة للجدل .

- عطل طارئ في الخط الناقل يتسبب في خروج جزئي بالشبكة القومية للكهرباء .

- نائب رئيس القطاع السياسي بالوطني: الندوات مكفولة للأحزاب داخل دورها وندعوها للاستعداد للانتخابات .

صحيفة الوطن:

- "الأمة الفيدرالي" ينسحب ووزير الثقافة يرفض الاستقالة

- البشير: جهات تسعى لاستنساخ "الربيع العربي" في السودان

- بدء طباعة فئة "200" جنيه ورواتب يناير بالعملة الجديدة

- ملف استثنائي ... "الوطن" تبحر وسط هموم وقضايا الشباب

- السلطات الأمنية تحبط مخطط تظاهرات تخريبية بدنقلا

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- رئيس الجمهورية يعود من مصر

- البشير والسيسي يؤكدان تطابق وجهات النظر بينهما

- بكرى يؤكد على تقوية العلاقات مع الهند

- معتز يطلع على مجمل الأوضاع بشمال كردفان

- تفاصيل العطل الطارئ بشبكة الكهرباء

- كبر يشيد بأداء حكومة الولاية الشمالية

- أحمد سعد يشيد بأداء الصندوق القومي للإسكان

- جنوب كردفان تكمل إستعداداتها لزيارة البشير

- ديوان الزكاة يتعهد باستمرار دعمه للطلاب

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- إلقاء القبض على (9) متهمين في نهب صيدلية بأمدرمان وإتلاف كاميرات ببري

- السلطات الأمنية تحبط مخطط تظاهرات تخريبية بسوق دنقلا

- الوساطة تتسلم مقترحات فرقاء أفريقيا الوسطى

- إكتمال العمل بميناء صادر الثروة الحيوانية بسواكن

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- والي البحر الأحمر يثمن دور قوات الطوارئ والنجدة والعمليات في حفظ الأمن والإستقرار في كافة أنحاء البلاد

- إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتوجيه تقيم يوماً مفتوحاً للطلاب ذوي الإعاقة تحت شعار ذوي الإعاقة شركاء في التنمية المستدامة

- محلية درديب تدشن توزيع بطاقات نفرة التغطية الشاملة للتأمين الصحي

- انعقاد الملتقى الأول للمراجعة الداخلية بالبحر الأحمر

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- وزير المالية والقوى العاملة محمد عبدالرحمن ابراهيم ميزانية البرامج والاداء لها اربعة اهداف

- وزير المالية والقوى العاملة الاهتمام بمعاش الناس وتخفيف حدة الفقر والاصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد واصلاح الخدمة العامة وسيادة حكم القانون ابرز سمات الموازنة

- وزير المالية والقوى العاملة ميزانية هذا العام صفرية باجمالي موارد مليار وسبعمائة واثنين وثلاثين مليون ومائة وواحد وسبعين الف جنيه

- رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس التشريعي ابوالقاسم محمد عبدالله يؤكد ان ميزانية البرامج والاداء منحازة للتنمية واستقرار المواطن

- معتمد محلية الجنينة محمد عبدالرحمن محمد تنظيم وتجميل المدينة مسؤولية مشتركة

- معتمد محلية الجنينة يدعو المواطنين الي تفعيل الرقابة الذاتية للافران ويؤكد ان ابواب المحلية مفتوحة لتلقي الشكاوي

- نائب رئيس المؤتمر الوطني عيسي ادم بركة يصف تجمع المهنيين بالهلامي وتتحكم عليه جهات خارجية

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- وزير المالية والاقتصاد يبحث مع وفد وزارة النفط والغاز الاتحادية خطوات حصر المركبات العامة والملاكي بولاية النيل الابيض

- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بالنيل الابيض تبحث قيام مخيم للعيون بمستشفي ربك

- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعيه بولاية النيل الابيض تشيد بالدور الاجتماعي لبنك الخرطوم في دعم المؤسسات الصحية

- إدارة النقل العام والبترول بولاية النيل الأبيض تمدد ﻓﺘﺮﺓ استخراج كروت صرف الوقود

- مركز التطوير المهني المستمر ومشروع بناء القدرات ينظمان دورة مهارات التواصل و التمريض الاساسية

- مدير ديوان الحكم المحلي بالولاية يؤكد ضرورة عقد الاجتماعات واللقاءات الدورية بين الديوان والمحليات

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- خريجو ثانويات شمال دار فور ومنظمة يمن للتنمية والسلام ينظمان المحمل التعليمي للمدارس الثانوية

- والي الولاية بالانابة يؤكد اهتمام الحكومة بالتدريب وتهيئة بيئة العمل للمعلم

- وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية ممثل الوالي الولاية يشيد بالدور الكبير للخدمة الوطنية في إنجاح البرامج والمشروعات بعدد من محليات الولاية

- وزيرة المالية والقوي العاملة تجدد حرصها واهتمامها بانجاح مشروع حصر المركبات بالولاية ووضع ضوابط لصرف الوقود .

- معتمد محلية الفاشر يؤكد سعى المحلية والمضي قدما نحو الخطط والمشروعات التى تهدف إلى حماية البيئة والترقية الحضرية .

- حزب الامة الفيدرالي بولاية شمال دارفور يعلن في بيان له عن رفضه ما ذهب اليه رئيس الحزب بالمركز بفض الشراكة مع حكومة الوفاق الوطني في كل برامجها ومفاصيلها

جامعة الخرطوم : إعادة تشكيل لجنة الحوار والسياسات لتجاوز الأزمة الراهنة .

الشرطة تعلن القبض على المتهمين بنهب صيدلية أمبدة المثيرة للجدل .

عطل طارئ في الخط الناقل يتسبب في خروج جزئي بالشبكة القومية للكهرباء .

- نائب رئيس القطاع السياسي بالوطني: الندوات مكفولة للأحزاب داخل دورها وندعوها للاستعداد للانتخابات .