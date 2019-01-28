أسعار العملات في السوق السوداء اليوم الاثنين 28 يناير 2019 م

شهدت أسعار العملات الاجنبية ارتفاعا نسبيا خلال افتتاح التعاملات الصباحية اليوم الاثنين في السوق الموازي وسط الخرطوم وفق مصادر موقع اخبار السودان.
وقال متعاملون في حديث مع اخبار السودان ان التعاملات النقدية سجلت ارتفاعا طفيفا في الوقت الذي توقفت التعاملات البنكية شيكات تزامنا مع اعلان ضخ البنك المركزي اليوم للعملة الحديدة فئة ١٠٠ جنيها ما جعل الكثير من المتعاملينً يترقبون بتراجع صرف العملات بالشيكات.
وننشر أسعار العملات نقدا هذا الصباح وسنوافيكم خلال اليوم بتغييرات الصرف بالشيكات وننصح بعدم التسرع بشراء العملات بالتحويلات البنكيةً خلال الفترة الضبابية حيث من المتوقع تراجعها الى مستوى قريب من الاسعار النقدية.
العملة الصرف مقابل الجنيه
الدولار الامريكي 61 جنيه
الريال السعودي 16.30 جنيهاً
الدرهم الاماراتي 18.96جنيها
اليورو 69.00 جنيه
الجنيه الاسترليني 78 جنيه
الجنية المصري 3.33 جنيه
الريال القطري 16.80 جنيه
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