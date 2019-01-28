عاجل... القبض على خلية تجسس في الخرطوم

تمكنت السلطات الأمنية في العاصمة الخرطوم من رصد ومتابعة خلية مكونة من عدد من الأفراد تقوم بالتجسس على البلاد وإرسال معلومات لجهات أجنبية
وكانت السلطات قد حصلت على معلومات تُشير إلى نشاط أفراد الشبكة في التجسس والتخابر على البلاد لصالح جهات أجنبية.
ووفقًا للمعلومات التي رصدها فريق المراقبة الميدانية التابع للاجهزة الامنية فأن عمل الشبكة تقوم برفع تقارير سرية، مشيراً إلى أن السلطات قيدت ضدهم بلاغات بنيابة أمن الدولة بتهمة التجسس والتخابر على البلاد.
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