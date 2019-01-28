لنعمل معا من اجل وطن يسع الجميع

شهاب محمد - الخرطوم - شعار حزب المؤتمر الوطني

خاص الخليج 365:

منذ ان اندلعت الاحتجاجات المطلبية الحالية والحرب الحاكم مستمر في تعاطيه الغير مسؤول مع الحراك فمرة يستخف بالمحتجين ومرات يسي اليهم ويصفهم بالخونة والمندسين وكأن الوطن هو الحزب نفسه وان الاختلاف معه خيانة للبلد ككل ، ومرة يعمد الحزب الى الاستخفاف بالجمهور ويسخر من حراكهم ويصفهم بشذاذ الافاق الذين لا وزن لهم بين الناس ولا ثقل نوعي او كمي لهم وسط المواطنين حتى اذا بزته مظاهراتهم فكر ان يجاريهم في فعالهم فدعا الى مسيرة الساحة الخضراء وماسبقها وماتلاها من تجمعات مشابهة اخرها زيارة الكريدة بالنيل الابيض والسعي الحثيث لاكتساب اي شرعية متوهمة من اي تجمع سواء اكان مصنوعا كما في الساحة الخضراء وقد تم حمل البعض علي حضوره رغما عنهم او اجتماعا بعيدا عن هذا الوصف لكن الحزب يجد نفسه مضطرا الى فرض حضور الرئيس بين الزوار عل ذلك يستطيع أن يقنع العالم ان المؤيدين للحكومة اكبر من المعترضين عليها في عملية استجداء واضحة ومفضوحة لحزب لم يعد يمتلك ذرة من حياء ولايستحق الاحترام.

المؤتمر الوطني ظل رافضا لفكرة الحكومة الانتقالية حريصا على اجبار الناس ان يبقوا تحت حكمه من دون تفويض منهم وهو يعلم يقينا ان الملتفين حوله المدافعين عنه المطبلين له ليسوا الا قلة ارتبطت مصالحهم بذلك ومتى ماتم فك هذا الارتباط فانهم سيتركونه يواجه مصيره وحده لكنه حتما يضطر الى مسايرتهم حتى اذا تمكن هو من الغدر بهم فانه لن يتأخر اذ لا وازع من دين ولا ضمير ولا خلق يمنعه من ذلك .

المؤتمر الوطني يردد ان للناس حقا في التظاهر السلمي والمطالبة بحقوقهم لكنه واقعا يخالف بفعله ما يقول اذ عمدت حكومته الى الضغط على الناس والسعي لتفريقهم ومنعهم من التجمع والاحتجاج علما انهم لايفعلون سوى التعبير عن رايهم بكل حضارة ورقي ومع ذلك يتم ضربهم والتنكيل بهم وممارسة صور بشعة من التعذيب عليهم فقط لانهم عبروا عن رايهم ورفضوا الصلف الحكومي والكل يشهد أن الجهات الرسمية تابى الا تفريقهم بالعنف بل واطلاق النار عليهم واستهدافهم وقتلهم حتى اذا قرروا الاعتصام في الميادين العامة ثارت ثائرة الجهات الرسمية فملأت الميادين بالمياه في اسلوب رخيص ينم عن خسة ودناءة وسوء طوية .

الحزب يدعو الان لفتح باب الحوار مع شباب الحراك لكن بعد فوات الاوان فهم يرفضون ولا مطلب لهم غير رحيله وقد أضر الحزب بالبلد ككل فعناده الذي يمارسه سيجر الخراب على السودان فهذا هو المؤتمر الوطني الذي يضر بالبلد اذ يقرر الرجوع الى ما رفضه سابقا تعنتا واجه الاخرون تعنته بتعنت اشد وبذا يكون الحزب بتهوره وسوء تقديره قد قاد البلد الى المجهول وهذا وان كان بسبب المؤتمر الوطني واصراره الغير معقول ولا مقبول في المضي بحكم البلد منفردا وسرقة مواردها والاستئار بالسلطة والثروة مع اعطاء بعض القوى التي لاتملك وزنا شعبيا حقيقا اعطائها فتاتا لايسمن ولايغني من جوع وابعاد القوي الكبيرة الحقيقية ومع ان المؤتمر الوطني هو المسؤول عن ايصال الوضع الى هذا التأزيم فان القوى الاخرى وخاصة باصرارها على اقصاء كل متحالف مع المؤتمر الوطني لاتسهم هي الاخرى الا في مزيد التوترات فنتمنى ان يعمل الجميع على ابعاد روح الاقصاء والعزل السياسي ويسعون الى التوصل الى صيغة تضمن تأسيس وطن يسع الجميع.