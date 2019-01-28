من ملامح الانتصار السوري.. بقلم محمد عبدالله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

معركة شرسة وغير مسبوقة خاضها الجيش العربي السوري وحلفاؤه ضد تحالف الشر المكون من شركاء متشاكسون ليسوا على قلب رجل واحد من إرهابيين تكفيريين ومرتزقة اتفقت حالة النفاق الغربية والخيانة العربية على دعمهم بشكل ضخم جدا على أن يسقطوا مشروع الممانعة بهزيمة محوره كما خططوا ، وباعتبار أن سوريا هي رأس حربة هذا المحور وعموده الفقري أرادوا تدميرها انتقاما من الضربة القاضية التي تلقاها التحالف الصهيوخليجي والذي ترعاه امريكا والالم الحاد الذي استشعروه بقيام الثورة الإسلامية في إيران وتحطيم أحلامهم التي أنهاها محور المقاومة وماتم لاحقا من نجاحات المحور في لبنان بتصديه للغطرسة الاسرائيلية بل وهزيمتها وتحرير البلد وطرد الاحتلال وهي الدروس التي حاول شرفاء فلسطين أن ينتهجوها عسى أن يتحقق لهم المراد ولن يكون ذلك ممكنا بدون سوريا لذا سعى اعداؤها إلى كسرها فتآمر عليها كل الاشرار وجاءوا من كل حدب وصوب يجتهدون لهزيمتها لكن استبسال وصمود الشعب السوري وقيادته وجيشه وصدق حلفائه وتضحياتهم الجسيمة ابطل مشروعا كونيا ما كان لدول مجتمعة أن تجابهه.

الانتصار السوري تمثل في الحفاظ علي وحدة البلد ومنع تقسيمها وفي التصدي لاشرس الضغوط المصروف عليها أموالا ضخمة جدا والمسلحة باطنان من السلاح الا ان السوريين وحلفاءهم جعلوا كل هذا الإنفاق هباء منثورا ولم يعد باستطاعة الأعداء فعل اكثر من ما فعلوه وهاهم يعتريهم الاسى والإحباط ويهاجمون بعضهم ويفضحون أنفسهم باخراجهم لمساوئهم وما شهادات رئيس الوزراء القطري السابق وأحد مجرمي هذه الحرب الا نموذجا لهذا الفعل المتسخ من أناس لايتصفون بكريم خلق وليسوا اهلا لاحترام.

النصر السوري الكبير تمثل في هزيمة الإرهاب التكفيري وفي المصالحات التي شهدتها المدن والقرى السورية والاتفاق على إعلاء قيمة السلام والتسامح ، وتمثل الانتصار ايضا في الفشل الذريع لقوى المعارضة ومن خلفهم من المتآمرين وهم يحرضون السوريين على عدم المشاركة بالانتخابات الرئاسية الأخيرة ، وتأتي ملامح الانتصار ايضا في حج العرب إلى سوريا وسعيهم لفتح سفاراتهم والطلب من السوريين أن يقدموا التماسا يكفل عودتهم للجامعة العربية لكن وبعزة وإباء يرفض السوريون هذا الكلام قائلين اننا لم نخرج وانما اخرجنا وعلى من فعل أن يقوم هو باتخاذ قرار ارجاعنا وحينها نحن من يقرر انقبل القرار ام ترفضه .

ومن ملامح الانتصار السوري الكبير افتضاح الدور الأمريكي في دعم ومساندة التكفيريين مع أن امريكا وحلفاءها من الغربيين المنافقين والعرب الاذلاء ادعوا أنهم جاءوا لمحاربة الإرهابيين حتى اذا افتضح أمرهم وبان كذبهم وهزم مشروعهم اتخذ سيدهم قراره بسحب جنوده من سوريا بما في ذلك قاعدة التنف التي ماكان يقبل الحديث عنها وهذا القرار الأمريكي بالانسحاب هو إقرار فعلي بالهزيمة وانتصار كبير لسوريا جيشا وقيادة وشعبا.

سوريا تعيش اخر مراحل حربها على الإرهاب ومع مرور الأيام تسجل بصمودها والتفاف شعبها وقيادتها فصلا من فصول النصر وصولا إلي يوم يتم فيه اعلان كامل النصر ودحر كل المؤامرة وكنس كل المتآمرين.