غضب رسمي يطال وسائل الإعلام

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من أشد الامور حساسية واغضابا للحكومة – وهذا أمر تتصف به كل الحكومات الشمولية – التناول الاعلامي الحر وايصال صوت المعارضين إلى كل العالم وهو أمر ترفضه الحكومة خاصة وأنها تسعى لخنق الصوت المعارض في زمن اصبح من الصعب فيه – ان لم يكن مستحيلا -محاصرة أصوات المعارضين وكبتها إذ لم تفلح ولن تفلح محاولات قطع خدمة الإنترنت وهو ما لم تلجأ إليه حكومتنا وان مارسته أخرى في ظروف مشابهة عندما واجهت احتجاجات شعبية حاولت التغطية عليها ومنع صوتها من الوصول إلى العالم ، اما حكومتنا فقد أوقفت وسائل التواصل الاجتماعي ولم تفلح الخطوة ولن تفلح، وسعت الحكومة إلى منع بعض الصحفيين من الكتابة واتسعت هذه الدائرة ، كما اوقفت مراسلي بعض الفضائيات ووكالات الأنباء عن عملهم ومنعت بعضهم من تجديد تراخيصهم وقد حدث هذا مع مكتب قناة العربية ومراسل وكالة الأناضول وبعض مراسلي قناة الجزيرة التي بلغ الغضب الحكومي عليها أن السلطات القطرية تلقت احتجاجا رسميا على تغطيتها للاحداث في السودان .

ونقلت مصادر خبرية ان سفير السودان بقطر أجرى اتصالات عديدة بكل الجهات ذات الصلة بقناة الجزيرة بشقيها الإداري والتحريري والسياسي والذي يتصل بتشابك الخطوط الإعلامية والسياسية .

وفي ذات السياق أفادت الأنباء ان المؤتمر الوطني بدأ إجراءات قانونية بحق النائب برطم، وقالت مصادر لصيقة بالحزب إن الإجراءات ستطال أيضاً مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم في خطوة تصعيدية أخرى من الحكومة تجاه القناة .