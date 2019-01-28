عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 28 يناير 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الصحف

الخليج 365:

صحيفة الصدى

استقبال رائع للمريخ بالجزائر. ….والبعثة تحل بفندق شيراتون

مجلس المريخ يمنع الغربال من الإدلاء بأي تصريحات في الجزائر

إتحاد الكرة يرفض إصدار بطاقة مؤقته للسماني الصاوي ويسخر من الطلب الأحمر

‏الملاعب

الأهلي مروي ينتصر على الأهلي الخرطوم بهدفين باستاد كريمة

الدرجة الوسيطة: الميرغني كسلا يتغلب على أرتدي دنقلا بهدفين لهدف باستاد كسلا

المريخ نيالا و النهضة ربك يتعادلان بهدف لكل باستاد نيالا

الهلال الفاشر يتعادل مع المريخ كوستي سلبياً باستاد الفاشر

صحيفة الزعيم

اوكتاي : مساهماتي المالية اسألوا عنها المجلس

انهينا هواجس الفيفا. …إستقالتي ورفضي دعم النادي ) إشاعة خبيثة ( ولم اتاخر عن تلبية أي مطالب مادية

بعثة المريخ تجد الحفاوة والتمجيد في بلد المليون شهيد. ….الزلفاني : رغم البرد الشديد جاهزون للعميد

أهلي مروي يهزم أهلي الخرطوم

صحيفة المشاهد :

الهلال في مواجهة نارية امام الارسنال

الازرق يحاول الابتعاد.. والصدارة تنادي الاهلي في عقر داره

الزعفوري يخوضها بتوازن والنقر يفتقد المدافع صلاح عبد الرحمن

في الاجتماع الفني للقاء اليوم.. اهلي شندي بالازرق.. والهلال بالابيض

الهلال والارسنال يختتمان التحضيرات لمواجهة الغد بملعب المباراة

الهلال يتدرب بـ’’المولد الكهربائي’’.. والزعفوري يطمئن على الخطة

مدرب الهلال يشدد على ابعاد الجماهير ومدير الكرة يبحث عن ’’عيون الاهلي’’.. !!

’’الجنرال’’ يطالب باخراج ’’النقر’’ من الاستاد وجماهير شندي تهتف ضده .. !!

’’المشاهد’’ تنفرد بنشر خطاب لاعبي الهلال لـ’’الكاردينال’’ لاثناء ’’بشة’’ عن الاعتزال.. !!

عبد اللطيف بوي يعتذر للكاردينال عن خسارة السلاطين ويوضح موقفهم من اعتزال ’’بشة’’

موقع غانا: كوتوكو لا يعرف الهزيمة والهلال قوي هجومياً

أهلي مروي يحقق فوزه الأول في المجموعات على حساب الفرسان

بثلاثية في شباك الرابطة شباب المريخ يحلقون في الصدارة

’’مورينهو’’ يتعرض لحادثة ’’خنق’’ بسنار.. ورئيس بعثة الشرطة ينقذه !!

مجلس الشرطة القضارف يقيل ’’محمد الطيب’’ رسمياً لسوء النتائج

شداد يزور العيلفون برفقة ود الشيخ ويلتقي بـ’’علي الامين’’

الكابتن جمال ابوعنجة مدرباً لرومان مدني

الميرغني كسلا يهزم ارتدي دنقلا بثنائية نارية

التعادل يسيطر على مباراتي نيالا والفاشر في الدوري الوسيط

ايمن كبوش يكتب في ’’افياء’’.. ’’بشة’’.. اني اعتذر.. !!

معتصم محمود يكتب في ’’الموج الازرق’’: الكاردينال يرفض عودة بشة.. !!