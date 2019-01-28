البشير: منظمات تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس السوداني عمر البشير، يوم الأحد، إن أطرافاً لم يسمها تعمل على تهويل الأحداث الحالية التي يشهدها السودان، عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، والسعي لاستنساخ ما يسمى “الربيع العربي في السودان”.

وأشار البشير إلى وجود مشكلة، ولكنها ليست بالحجم الذي يثيره الإعلام، ولكن الشعب السوداني واعٍ، وسيفوت الفرصة على كل ما يسعى إلى زعزعة أمن واستقرار السودان.

واتهم البشير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي، بالعاصمة المصرية القاهرة، منظمات تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدداً على أنه شرح للرئيس عبدالفتاح السيسي حقيقة الأوضاع في السودان.

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس السوداني إن السوان ومصر مستمران في التواصل لدفع العلاقات في المجالات المختلفة، مطالبا بمواصلة الاتفاق بشأن معدلات ملء سد النهضة، بالاتفاق مع إثيوبيا، لضمان حقوق مصر والسودان في مياه النيل.

وأوضح البشير أن هناك تنسيقا أمنيا مع مصر لضمان أمن البحر الأحمر باعتباره أهم ممر مائي يربط شرق العالم بغربه، وأوضح أن السودان يقوم بتنسيق المواقف مع مصر وإثيوبيا لضمان حقوق مصر والسودان بمياه النيل.

ومن جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن زيارة الرئيس السوداني إلى القاهرة تتويجا للجهود التي بذلت العام الماضي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن المباحثات مع الرئيس السوداني تناولت سبل تعزيز التعاون التجاري إضافة إلى المشروعات المشتركة بالربط الكهربائي وربط السكك الحديدية.

وكذلك تطورات المفاوضات حول سد النهضة وأهمية التوصل إلى اتفاق، باعتبارها قضية حيوية بالنسبة للبلدين.

وتابع الرئيس المصري: “بحثنا مع الجانب السوداني سبل دعم تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان وجهود الخرطوم لحل الأزمة في إفريقيا الوسطى”.

وكانت جلست مباحثات جمعت بين الرئيسين المصري والسوداني، اليوم، بمقر رئاسة جمهورية مصر العربية بالعاصمة القاهرة.