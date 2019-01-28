السلطات الأمنية تلقي القبض على شبكة تجسس ترسل تقارير سرية لجهات أجنبية

تمكنت السلطات الامنية في العاصمة الخرطوم من رصد ومتابعة خلية مكونة من عدد من الافراد تقوم بالتجسس على البلاد وإرسال معلومات لجهات أجنبية .

وألقت السلطات الامنية القبض على الخلية بعد رصدها والحصول على معلومات تُشير إلى نشاط أفراد الشبكة في التجسس والتخابر على البلاد لصالح جهات أجنبية، وفقًا لما ذكرته صحيفة السوداني .

ووفقًا للمعلومات التي رصدها فريق المراقبة الميدانية التابع للاجهزة الامنية فأن عمل الشبكة تقوم برفع تقارير سرية، مشيراً إلى أن السلطات قيدت ضدهم بلاغات بنيابة أمن الدولة بتهمة التجسس والتخابر على البلاد.

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