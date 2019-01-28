تمكنت السلطات الامنية في العاصمة الخرطوم من رصد ومتابعة خلية مكونة من عدد من الافراد تقوم بالتجسس على البلاد وإرسال معلومات لجهات أجنبية .
وألقت السلطات الامنية القبض على الخلية بعد رصدها والحصول على معلومات تُشير إلى نشاط أفراد الشبكة في التجسس والتخابر على البلاد لصالح جهات أجنبية، وفقًا لما ذكرته صحيفة السوداني .
ووفقًا للمعلومات التي رصدها فريق المراقبة الميدانية التابع للاجهزة الامنية فأن عمل الشبكة تقوم برفع تقارير سرية، مشيراً إلى أن السلطات قيدت ضدهم بلاغات بنيابة أمن الدولة بتهمة التجسس والتخابر على البلاد.
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الأمنية تلقي القبض على شبكة تجسس ترسل تقارير سرية لجهات أجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.