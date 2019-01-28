عاجل : السوق الموازي يشهد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني .. اسعار العملات في السودان اليوم الاثنين 28 يناير 2019م بتعاملات السوق السوداء

شهدت اسعار العملات الاجنبية ارتفاعا نسبيا خلال افتتاح التعاملات الصباحية اليوم الاثنين في السوق الموازي وسط الخرطوم وفق مصادر موقع اخبار السودان .

وقال متعاملون في حديث مع اخبار السودان ان التعاملات النقدية سجلت ارتفاعا طفيفا في الوقت الذي توقفت التعاملات البنكية (شيكات) تزامنا مع اعلان ضخ البنك المركزي اليوم للعملة الحديدة فئة ١٠٠ جنيها ما جعل الكثير من المتعاملينً يترقبون بتراجع صرف العملات بالشيكات .

و يكتفى موقع اخبار السودان بنشر اسعار العملات نقدا هذا الصباح وسنوافيكم خلال اليوم بتغييرات الصرف بالشيكات وننصح بعدم التسرع بشراء العملات بالتحويلات البنكيةً خلال الفترة الضبابية حيث من المتوقع تراجعها الى مستوى قريب من الاسعار النقدية .

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاثنين 28\01\2019م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير وينصح اخبار السودان بعدم الاعتماد على تاجر واحد