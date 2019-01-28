شهدت اسعار العملات الاجنبية ارتفاعا نسبيا خلال افتتاح التعاملات الصباحية اليوم الاثنين في السوق الموازي وسط الخرطوم وفق مصادر موقع اخبار السودان .
وقال متعاملون في حديث مع اخبار السودان ان التعاملات النقدية سجلت ارتفاعا طفيفا في الوقت الذي توقفت التعاملات البنكية (شيكات) تزامنا مع اعلان ضخ البنك المركزي اليوم للعملة الحديدة فئة ١٠٠ جنيها ما جعل الكثير من المتعاملينً يترقبون بتراجع صرف العملات بالشيكات .
و يكتفى موقع اخبار السودان بنشر اسعار العملات نقدا هذا الصباح وسنوافيكم خلال اليوم بتغييرات الصرف بالشيكات وننصح بعدم التسرع بشراء العملات بالتحويلات البنكيةً خلال الفترة الضبابية حيث من المتوقع تراجعها الى مستوى قريب من الاسعار النقدية .
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاثنين 28\01\2019م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير وينصح اخبار السودان بعدم الاعتماد على تاجر واحد
|العملة
|الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان
|الدولار الامريكي
|61 جنيه
|الريال السعودي
|16.30 جنيهاً
|الدرهم الاماراتي
|18.96جنيها
|اليورو
|69.00 جنيه
|الجنيه الاسترليني
|78 جنيه
|الجنية المصري
|3.33 جنيه
|الريال القطري
|16.80 جنيه
يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : السوق الموازي يشهد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني .. اسعار العملات في السودان اليوم الاثنين 28 يناير 2019م بتعاملات السوق السوداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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