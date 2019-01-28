تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون: * الهلال ينازل الشنداوية في بروفة الكونفدرالية * الكاردينال يطالب بالقتال وعبور الآرسنال واللاعبون يؤدون قسم الانتصار * بشه يؤكد احترامه لشعار الهلال ويعلن تمسكه بالاعتزال وينفي تحريره لخطاب اعتذار * الثلوج تهدد المريخ أمام المولوديه بالخميس * ملوك الشمال يحققون أول فوز على حساب الفرسان.. والقراقير في مواجهة شرسة أمام الكوماندوز * اتحاد الخرطوم يجتمع بأندية الأولى ويؤكد مبدأ الشفافية صحيفة الصدى: * استقبال رائع للمريخ بالجزائر.. والبعثة تحل بفندق شيراتون * مجلس المريخ يمنع الغربال من الإدلاء بأي تصريحات في الجزائر * اتحاد الكرة يرفض إصدار بطاقة مؤقتة للسماني الصاوي ويسخر من الطلب الأحمر * أهلي مروي يحقق فوزه الأول في المجموعات على حساب الفرسان * أهلي شندي يرفض الخسارة الأولى ويستهدف الصدارة * شمس الدين الطيب: لا تراجع عن الاستقالة حتى زوال الأسباب الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 28 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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