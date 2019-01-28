بالفيديو:عروة يتهم الحكومة بأنها سبب أزمة السيولة ويقول :(أنها سبب البلاوي ولو دخلونا من زمان كان ست الشاي بندفع ليها بالتلفون)

كشف الفتح عروة نائب المدير المالي لشركة زين عن تحفظات الشركة حول مشروع الدفع بالموبايل متهما الحكومة في تعطله موضحا بأن الرئيس قام بافتتاحه قبل ثلاثة أعوام وحتى تاريخ اليوم لم يعمل حسب افادته حيث قال (الموبايل افتتحوا الرئيس قبل ثلاث سنين وما شغال).

وأوضح عروة أن شركة زين لم تدخل في المشروع لأنها تعلم بأنه فاشل بسبب ما اسماه بـ(الموديل الغلط) متهما الحكومة بأنها سبب في كثير من الأزمات التي تتعلق بالمشروع حيث قال:( هم سبب البلاوي وهم السبب في مشكلة السيولة).

وأوضح عروة بأن الشركة كان بامكانها حل المشكلة قائلا (نحن لو دخلونا من زمان كان ست الشاي دي بندفع ليها بالتلفون).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)