قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، وعضو مجلس النواب، إن مصر شهدت زيارتين مهمتين اليوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس السوداني عمر البشير، والدولتين لهما علاقات استراتيجية مع مصر، مؤكدا أن السودان دولة مهمة جدا لمصر وجزء من الأمن القومي لمصر.
وأضاف العرابي، خلال استضافته ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلي، مساء اليوم، أن الارتباط المصري السوداني عبر عنه السيسي والبشير خلال العديد من الجمل التي تحمل معاني كبيرة، والتي تؤكد أنه لن يكون هناك أي توتر في العلاقات بين الدولتين تحت أي ظرف من الظروف.
وتابع أن زيارة السودان زيارة استراتيجية مهمة جدا لمصر، مشيرًا إلى أن تلك الزيارة تعبر عن مساندة مصر لاستقرار السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني مصري: زيارة البشير للقاهرة تؤكد مساندة ودعم مصر لاستقرار السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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