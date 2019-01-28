حقيقة استدعاء الفريق صلاح قوش والشرطة والنائب العام للبرلمان

نفى المجلس الوطني ما تداولته بعض الصحف بخصوص استدعاء لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني والمدير العام لقوات الشرطة والنائب العام لمساءلتهم حول لجان التحقيق في البلاغات بشأن الاحتجاجات الأخيرة، وكشف المجلس الوطني بعض التوضيحات الخاصة بذلك فيما يلي :
هذا الخبر عارٍ من الصحة تماماً والذي صرح به لم يكن حاضراً اجتماع لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان ولم يكن حتى من ضمن أجندة اجتماع اللجنة التطرق لهذا الموضوع .
كما أنه ليس من اختصاص اللجنة بحث هذا الأمر وفق لائحة المجلس الوطني والمهام الموكلة للجنة التشريع والعدل وأن الدستور لسنة 2005م حدد كيفية مثول المدير العام للجهاز أمام لجنة طارئة، وذلك من خلال لجنة يشكلها رئيس المجلس الوطني وأن مدير الجهاز والنائب العام سلطة مستقلة تماماً لا يخضع أو يمثل أمام لجنة التشريع والعدل.
ا(سونا)
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