قيادي بـ”الإصلاح الآن”: انسلاخ حزب نهار من الحكومة إضافة لحراك الشارع

الخرطوم- التحرير:

عدّ القيادي بحركة الإصلاح الآن أسامة توفيق انسلاخ حزب الأمة الفيدرالي بقيادة أحمد بابكر نهار من الحكومة اضافة إلى ما يدور من حراك بالشارع الآن.

وقال توفيق في تصريح خص به (التحرير) : “إن خروج حزب الأمة الفيدرالي من الحكومة وهو الذي كان ضمن التحالف الحكومي يمثل إضافة”، وتابع بالقول: “أي إنسان يأتي من الجانب الحكومي يشكّل اضافة”.

ونبه القيادي بالاصلاح الآن إلى أن التصنيف بأن هذا (كويس ) وهذا (بطال) سيعمل على اطالة عمر النظام، وأضاف قائلا: “هذه مرحلة تجمع كل القوى الوطنية لحين اسقاط النظام وبعد ذلك الحساب ولد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة التحرير