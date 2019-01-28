ترامب يتوعد الكونجرس ويهدد بإغلاق حكومي ثان

قال القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، إن الرئيس، دونالد ترامب، مستعد لإغلاق حكومي آخر في حال رفض الكونجرس التعاون معه لتأمين الحدود الجنوبية.

وأوضح مولفاني أن ترامب لا يريد إغلاق الوكالات الفيدرالية مرة أخرى ولا يريد إعلان حالة طوارئ وطنية، لكنه أكد أن الرئيس الأمريكي على استعداد للقيام بذلك.

وأضاف أن ترامب وافق على إعادة فتح الحكومة لمدة 3 أسابيع لمنح الديمقراطيين فرصة للتفاوض.

وأشار مولفاني الى إن بعض الديمقراطيين يقرون خطة ترامب لتعزيز أمن الحدود، لكنهم قالوا إنهم لن يتمكنوا من التعاون مع البيت الأبيض طالما كان هناك إغلاق جزئي للحكومة.

وفي السياق، تستعد وكالات الحكومة الأميركية لاستئناف أعمالها وتعويض الموظفين عن رواتبهم التي لم يتلقوها، وذلك بعد إنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

وأدى الإغلاق الجزئي للحكومة الذي استمر 35 يوما، إلى توقف دفعرواتب نحو 800 ألف موظف اتحادي، من بينهم 380 ألفا من العاملين الغائبين بإذن من مسؤوليهم.

ووقع ترامب، الجمعة، قرارا لتمويل الحكومة لمدة 3 أسابيع، فيما يحاول أعضاء الكونجرس التفاوض بشأن مشروع قانون لتمويل الحكومة الاتحادية حتى 30 سبتمبر.

تمويل الجدار

وطلب ترامب تخصيص 5.7 مليار دولار في الميزانية لتمويل بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو ما رفضه نواب ديمقراطيون، وتسبب في إطالة أمد أزمة الإغلاق الحكومي.

ووفقا لدراسة نشرت الأسبوع الماضي، فإن الحكومة تدين للموظفين الاتحاديين بنحو 6 مليارات دولار من الرواتب المتأخرة.