استعادة ثقة المستثمرين أهم توصيات ندوة الاستثمار فى جنوب السودان

نظمت مكتبةالقاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان "الاستثمار فى جنوب السودان"، مساء اليوم الأحد بمقر المكتبة بالزمالك، وادار الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة .



وترأس الدكتور محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية الأسبق، الجلسة الأولى للندوة، والتى دارت حول البيئة السياسية والإعلامية وأفاق الاستثمار في جنوب السودان، وتحدث عن الناحية السياسية والأمنية بين مصر وجنوب السودان وانعكاستها على التعاون الاقتصادي .

كما تحدث العميد خالد فهمى، المستشار بأكاديمية ناصر

العسكرية العليا، عن الجانب المجتمعي والمدنى فى دعم الاستثمار فى جنوب السودان .

واختتمت الدكتورة غادة موسى، الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، الجلسة الأولى بتناولها الجانب العلمى وآثاره على الجانبين .

أما الجلسة الثانية، فقد ترأسها اللواء أركان حرب حمدى لبيب عثمان، الخبير الإستراتيجي بسفارة جمهورية جنوب السودان، وتناولت الجلسة عدة محاور حول البيئة الاستثمارية والإقتصادية فى جنوب السودان .

تناول المحور الأول فرص ومجالات الاستثمار فى جنوب السودان، وتحدث فيه جون اتيم الملحق التجارى بسفارة جمهورية جنوب السودان .

والمحور الثانى تحدثت فيه الدكتورة سالى فريد استاذة الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا وتناولت الجانب الاقتصادى والإستثمارى فى جنوب السودان .

وتحدث فى المحور الثالث اللواء الدكتور حفنى خليفة، رئيس مجلس أعمال مصر وجنوب السودان، عن القطاع الخاص المصرى والاستثمار في جنوب السودان .

وقد حرصت الجلسات بشكل عام على معالجة كافة المجالات التى تربط بين مصر وجنوب السودان، وألقت الضوء على المجهودات المبذولة من قبل الحكومتين، وإظهار الاهتمام المصرى بدولة جنوب السودان، وفرص الاستثمار فيها، مع طرح رؤية لإستعادة ثقة المستثمرين .