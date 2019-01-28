تعليق طليق رانيا يوسف على الفيديو الإباحي لها

علق رجل الأعمال طارق عزب على انتشار فيديو مسيء لطليقته الممثلة رانيا يوسف. ونشر عزب صورة من الخبر المنشور حول الفيديو عبر حسابه بتطبيق Instagram: "لما شخص وضيع يخوض في أعراض الناس بالشكل الواطى ده و بعض الناس تنقل و تروج للكذب و الإفتراء بالسهولة دي يبقي فيه حاجة غلط في المجتمع .

رانيا يوسف الإنسانة و الفنانة المحترمة حتظل أكبر من السفه و إنعدام الأخلاق عند البعض".

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