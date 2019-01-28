هل يساعد خلّ التفاح في خسارة الوزن؟

هذا المكوّن الحاضر في طبخاتنا ووصفاتنا الغذائية سيكون حاضراً ايضاً وبقوة في حمياتنا بعدما ذاع صيته لقدرته وفعاليته في خسارة الوزن وحرق الدهون. سواء أكنت تحبه ام لا، ستٌعيد النظر بقرارك وخياراتك الصحية لأن ما يتميز به خل التفاح سيجعلك تبحث عن حيلة غذائية لإدراجه ضمن نظامك الغذائي.

لكن ما الذي يميز خل التفاح عن غيره؟ في مكونات هذا الخل قوة علاجية وفوائد صحية مذهلة ويعود ذلك الى احتوائه على حمض الأستيك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والبروبيوتيك وفق ما ذكر موقع Healthline، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ تحتوي ملعقة طعام واحدة (15 ملل) على 3 سعرات حرارية وتكاد تكون خالية من الكربوهيدرات.

في دراسة على الفئران، كان واضحاً فوائد حمض الأستيك ودوره الفعال في فقدان الوزن، وحرق الدهون في الجسم.

اذاً، كيف يعمل حمض الأستيك على حرق الدهون وخسارة الوزن؟

* خفض مستويات السكر في الدم: يُحسن خلّ التفاح من قدرة الكبد والعضلات على الاستفادة من السكر في الدم.

* يقلل مستويات الأنسولين: لاحظت الدراسة أن حمض الأستيك يساعد في خفض مستويات الأنسولين إلى glucagon الذي يعمل على حرق الدهون.

* يُحسن عملية الأيض: أظهرت دراسة اخرى أن الفئران التي تلقت جرعة من خل التفاح الى انخفاض أنزيم AMPK الذي يُعزز عملية حرق الدهون ويقلل من إنتاج الدهون والسكر في الكبد.



* يقلل من تخزين الدهون: بعد إعطاء الفئران المصابة بالسكري والبدانة حمض الأستيك كان كفيلاً في حمايتهم من زيادة الوزن كما يقلل من تراكم الدهون في البطن والكبد.

* التحكم في الشهية: أشارت دراسة أخرى أن خل التفاح يوقف منطقة الدماغ التي تتحكم بالشهية وتالياً تؤدي الى التقليل من تناول الطعام.