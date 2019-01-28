مقتل قيادي فى تنظيم القاعدة بليبيا

أعلنت غرفة عمليات الكرامة في ليبيا مقتل القيادي في تنظيم القاعدة الارهابي عادل أحمد العبدلي الملقب بـ (أبو الزبير الليبي) أثناء مداهمة في حي حجارة بمدينة سبها.

وأوضح بيان صادر عن الغرفة ، نقلته قناة (روسيا اليوم) اليوم الأحد ، " إن العبدلي من العناصر الإرهابية الخطيرة وسبق وأن انضم للتنظيم في سوريا وتم ترحيله إلى ليبيا ، وإيداعه في سجن أبو سليم ، وبعد عام 2011 أصبح من العناصر النشطة وخاصة في التجنيد وتنقل الإرهابيين بين سوريا وليبيا".

وأشار البيان إلى أن العبدلي له علاقة تمتد الى جبهة النصرة بسوريا ، ويرتبط بعبد المنعم الحسناوي (أبوطلحة) الذي قتل في عملية نوعية للقوات المسلحة الأسبوع الماضي.