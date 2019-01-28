سعد الصغير يروي حادثة سرقة منازله بشبرا

كشف الفنّان المصري سعد الصغير عن أزمته الحالية، بعدما تعرّضت منازله في منطقة شبرا الخيمة لسرقة تضمّنت أموالا أو مجوهرات.

قال لـ"النهار": "خلال وجودي بالإمارات لإحياء حفل غنائي بالقرية العالمية برفقة الفنّانة أمينة، فوجئت بزوجتي تخبرني بأنّ منازلي في منطقة شبرا تعرضت جميعها للسرقة سواء النقود أو الساعات الألماس والمجوهرات، كوني لا أحتفظ بأموالي في بنوك".

أضاف: "السرقة لم تتوقف فقط على الأموال، بل وصلت إلى شاشات التلفزيون، بالإضافة إلى أجزاء من جهاز ابنتي التي كانت والدتي قد اشترتها لها قبل وفاتها".

تابع: "السارقون من منطقة شبرا لأنهم يعلمون مكان سيارة دفن الموتى التي كنت قد اشتريتها لمساعدة أهالي المتوفّين وسرقوها أيضاً".