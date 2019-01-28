- 1/2
- 2/2
انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد عن حمل الفنّانة دينا الشربيني من الفنّان عمرو دياب، وذلك بعدما تم تسريب صورة لهما في دبي، وهو يضع يده على بطنها، وهو أمر استخدمه البعض للسخرية من عمرو ونجله عبدالله، حيث طلبوا من الأخير أن يحضّر نفسه للانضمام إلى القوات المسلحة المصرية إسقاطاً على أنّ دينا ستنجب ولداً من عمرو، وهنا يجب عليه أن يلتحق بالخدمة العسكرية بعد أن أصبح له شقيق.
ونشرت صحيفة "النهار" تصريحات عن أحد المقربين من دياب لكشف حقيقة حمل الشربيني، فقال: "هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحّة، ونحن كمقربين من عمرو دياب بحكم عملنا معاً، لم يتحدّث لنا عن زواجه أو ارتباطه بدينا الشربيني، وكل ما نعلمه أنّهما صديقان مقربان للغاية، وأنّ دينا تفضّل دائماً أن تكون إلى جواره مثل عدد كبير من الفتيات".
يُذكر أنه حتّى الآن لم يعترف عمرو دياب أو دينا الشربيني بزواجهما أو ارتباطهما.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حقيقة حمل دينا الشربيني بعد صورتها مع عمرو دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.