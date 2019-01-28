تعرف على حقيقة حمل دينا الشربيني بعد صورتها مع عمرو دياب

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد عن حمل الفنّانة دينا الشربيني من الفنّان عمرو دياب، وذلك بعدما تم تسريب صورة لهما في دبي، وهو يضع يده على بطنها، وهو أمر استخدمه البعض للسخرية من عمرو ونجله عبدالله، حيث طلبوا من الأخير أن يحضّر نفسه للانضمام إلى القوات المسلحة المصرية إسقاطاً على أنّ دينا ستنجب ولداً من عمرو، وهنا يجب عليه أن يلتحق بالخدمة العسكرية بعد أن أصبح له شقيق.

ونشرت صحيفة "النهار" تصريحات عن أحد المقربين من دياب لكشف حقيقة حمل الشربيني، فقال: "هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحّة، ونحن كمقربين من عمرو دياب بحكم عملنا معاً، لم يتحدّث لنا عن زواجه أو ارتباطه بدينا الشربيني، وكل ما نعلمه أنّهما صديقان مقربان للغاية، وأنّ دينا تفضّل دائماً أن تكون إلى جواره مثل عدد كبير من الفتيات".

يُذكر أنه حتّى الآن لم يعترف عمرو دياب أو دينا الشربيني بزواجهما أو ارتباطهما.