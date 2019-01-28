هذا ما قاله بابا الفاتيكان عن أزمة فنزويلا

دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى التوصل لحل سلمى وعادل للأزمة السياسية الراهنة في فنزويلا.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الاخبارية الأمريكية عن بابا الفاتيكان قوله، في تصريحات أدلى بها خلال زيارته الحالية لبنما، إنه يصلي من أجل التوصل إلى حل عادل وسلمي يتجاوز الأزمة الراهنة في فنزويلا ويكون من شأنه احترام حقوق الإنسان وتحقيق مصالح جميع أفراد الشعب الفنزويلي.

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