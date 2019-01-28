مصر تحفظ كرامة العرب في مونديال اليد

حقّق منتخب مصر لكرة اليد إنجازاً، باحتلال المركز الثامن في بطولة العالم لكرة اليد، عقب خسارته أمام المنتخب الإسباني في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن، ليصبح الفراعنة أصحاب أفضل مركز عربي في البطولة التي شهدت مشاركة 5 منتخبات عربية.

وتأهّل "الفراعنة" إلى الدور الثاني بفضل تفوّقه على الأرجنتين وأنغولا وتعادله مع المجر، ليجد نفسه بين أفضل 12 منتخباً في العالم، بعد غياب دام 18 عاماً، في ثاني أفضل إنجاز للمصريين بعد تحقيق المركز الرابع في مونديال فرنسا 2001.

منتخب مصر خاض 8 مباريات، اكتفى بالفوز في ثلاث منها، وخسر 5 مواجهات، أحرز 205 أهداف وتلقت شباكه 238 هدفاً، واكتفى نسور قرطاج بالتأهل للدور الثاني، ليحتل المركز الثاني عشر بعدما تذيّل مجموعته في الدور الرئيسي، قبل الخسارة من أيسلندا في مباراة تحديد المركزين الـ11 والـ12.

كما لعب المنتخب القطري ضمن مجموعة مصر في الدور الأول، إلا أنه فشل في التأهل إلى الدور الرئيسي، بعدما احتل المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ليلعب على كأس الرئيس من أجل تحديد مركزه النهائي بالبطولة، وسيلعب على المراكز من الـ 13 إلى الـ16، ويتوج بكأس الرئيس ويوجد في المركز الـ13، حيث فازت قطر على منتخب مصر بنتيجة 28-23، وعلى الأرجنتين بنتيجة 26-25، بينما سقطت في ثلاث مواجهات أمام أنغولا بنتيجة 23-24، والمجر بنتيجة 26-32، والسويد بنتيجة 22-23.