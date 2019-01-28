تعرف على سبب انقطاع الكهرباء عن السودان

انقطع التيار الكهربائي في جميع أنحاء السودان لساعات طويلة، اليوم الأحد قبل أن يعود تدريجيا.

وأعلن مركز التحكم القومي التابع للهيئة القومية للكهرباء في السودان، حدوث (قفل وخروج للشبكة) أدى لإطفاء كامل، حسب موقع "سودان تربيون".

وأكد المركز أن "المهندسين والفنيين بدأوا في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة لمعالجة العطل وإعادة المحطات للعمل".

وأوضحت وزارة الري والموارد المائية والكهرباء أن انقطاع الكهرباء سببه "عدم التغذية من المحطات الرئيسية والتي تعمل بنظام الحماية التلقائي لتفادي زيادة الأحمال بالشبكة".

وتوجهت وزيارة الكهرباء بالاعتذار للمواطنين، حيث تزامن الانقطاع مع موجة من الاحتجاجات تضرب السودان منذ 19 ديسمبر الماضي، اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية.

وتدول مغردون على موقع تويتر صورا للسودان والظلام يغطي أماكن كثيرة فيها.

وكتبت الصحفية رفيدة ياسين، مراسلة قناة العربية بالسودان، على حسابها على "تويتر" أن مصادرها الخاصة أكدت لها أن "مشكلة انقطاع الكهرباء كانت عامة لبعض الوقت والمشكلة تتعلق بقطع للتيار من قبل بعض الشركات الأجنبية التي لديها مستحقات مالية لم تستلمها من الحكومة لأكثر من شهر وتأكيد بعودتها جزئيا اليوم ثم إلى كل السودان خلال اليوم والغد على الأكثر بعد تقديم وعود للشركات بجدولة الدفع".

ويعتبر انقطاع الكهرباء اليوم ليس المرة الأولى التى يحدث فيها الأمر، ففي يناير 2018 وقعت حادثتي إطفاء شامل تزامنت إحداها مع خطاب للرئيس عمر البشير المذاع على الهواء مباشرة.

كما انقطعت الكهرباء في 10 يناير الجاري، عن ولايات في السودان بسبب عطل فني.