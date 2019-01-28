الهلال في بروفة الاشانتي أمام نمور شندي

ينتظر فريق الهلال، تحديا صعبا نفسيا وفنيا، عندما يحل ضيفا على الأهلي شندي، غدا الاثنين، في قمة مباريات الأسبوع الثاني بالمرحلة الثانية لفرق المجموعة (ب) بالدوري السوداني الممتاز.

ويتخذ الهلال متصدر المجموعة، المباراة فرصة مناسبة للاستعداد لأولى مبارياته بالمجموعة الثالثة في الكونفدرالية، أمام أشانتي كوتوكو الغاني، الأسبوع المقبل، لكنه يجب أن يتعامل مع تحديات فنية ومعنوية عدة.

نفسيا يحتاج الهلال لمحو آثر خسارته الصادمة بملعبه أمام المريخ الفاشر، الأسبوع الماضي (1-2)، واكتساب الثقة بالعودة لسكة الانتصارات في التوقيت المناسب قبل مباراة كوتوكو.

كما يأمل في إلحاق أول خسارة بفريق الأهلي شندي هذا الموسم، والخروج بأفضل نتيجة من ملعب شندي، الذي انتزع التعادل من ملعب الهلال في المرحلة الأولى.

وسيجد التونسي، إيراد الزعفوري، نفسه أمام أول امتحان صعب، في كيفية اجتياز خسارته الأولى على الإطلاق محليا مع الهلال، في الجولة السابقة أمام المريخ الفاشر.

لكن مدرب الأهلي شندي اختلف هذه المرة، فقد تولى الفاتح النقر المهمة، بدلا عن المغربي عبدالعال قصايب، الذي أقيل خلال الشهر الجاري.

ومن شأن فوز الأهلي شندي على الهلال أن يقوده للابتعاد أكثر بالترتيب الثاني، الذي يحتله برصيد 16 نقطة، بجانب الاشتراك في الصدارة مع الهلال.

وفي مباراة أخرى، مساء الإثنين، بملعب دار الرياضة في أم درمان، ضمن الأسبوع الثالث لفرق المجموعة (ب)، يحل الخرطوم الوطني ضيفا على الموردة.

وتعتبر المباراة تكسير عظام، لأن الموردة الذي تلقى خسارة موجعة من الأمل، وتراجع للترتيب الـ6، برصيد 11 نقطة، بفارق 4 عن الخرطوم الوطني صاحب الترتيب الثاني.

وسيمنح الفوز الموردة فرصة احتلال الترتيب الثالث، كما أنه يسعى للثأر لخسارته المباراة الأولى بينهما، بينما سيكون الفوز قيمته الكبيرة للخرطوم الذي سيضع قدما في النخبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)