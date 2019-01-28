حلا شيحة تكشف موقفها النهائي من العمل مع محمد رمضان

كشفت النّجمة المصرية حلا شيحة، العائدة من جديد إلى التمثيل، عن حقيقة مشاركتها في مسلسل الفنّان محمد رمضان الجديد "زلزال" الذي من المُقرر أن يُعرض خلال رمضان.
قالت في تصريحات صحفية، "حتى الآن لم أوقّع عقد المسلسل. هناك مفاوضات، لكنّني لم أتّخذ القرار النهائي في الظهور بالمسلسل من عدمه".
وأضافت شيحة: "من الطبيعي أن يتم الإعلان عند التوقيع، لكن حتى الآن لم يحدث ذلك".
يُذكر أنّ آخر عمل فنّي لشيحة كان منذ نحو 10 سنوات، وهو فيلم "كامل الأوصاف" مع الفنّان الراحل عامر منيب، ومنذ ذلك الوقت اعتزلت التمثيل, وقرّرت ارتداء الحجاب ثم النّقاب، وسافرت إلى أوروبا، إلاّ أنّها عادت من جديد إلى القاهرة.
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