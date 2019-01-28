العراق تستدعي السفير التركي ببغداد

استدعت وزارة الخارجيَّة العراقية السفير التركيّ فاتح يلدز، وسلـَّمته مذكرة احتجاج على خلفيَّة ما تعرَّض له آلمُواطِنون العراقيون في منطقة شيلادزي التابع لقضاء العماديّة من إصابات وأضرار.

وأكدت المذكرة أنَّ مثل هذه الأعمال تُعَدُّ انتهاكاً للسيادة، ولا تنسجم مع العلاقات الودِّية، والأخويَّة بين البلدين، وطالبت الجانب التركيّ بالتوقـُّف عن مثل هذه الأعمال المُنفرِدة.

كما بيَّنت المذكرة أنّ حكومة جمهوريَّة العراق تُجدِّد التزامها بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقـيَّة للقيام بأعمال تمسُّ أمن دول الجوار.