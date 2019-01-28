البشير: هناك محاولات لاستنساخ الربيع العربي في السودان

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، خلال زيارته للعاصمة المصرية، القاهرة، الأحد، أن "هناك محاولات لاستنساخ الربيع العربي في السودان".

وقال البشير: "لا ندعي عدم وجود مشكلة في السودان، لكن هناك تهويل دولي وإقليمي".

ووصل الرئيس السوداني، في وقت سابق، الأحد، إلى القاهرة في زيارة عمل لمصر تستغرق يوماً واحداً، حيث كان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مقدمة مستقبليه بمطار القاهرة الدولي.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، قد صرح بأن الزيارة تأتي في إطار حرص الزعيمين على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستكمالاً لمسيرة التعاون بين مصر والسودان بناءً على نتائج الدورة الثانية للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التي عقدت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فضلاً عن التشاور المتبادل بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أما في التطورات الميدانية في السودان، فقد خرجت عدة تظاهرات في أكثر من منطقة الأحد، بناءً على دعوة تجمع المهنيين المستقلين.

ونفذ أهالي منطقة الشجرة و اللاماب اعتصامات مناهضة للبشير، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المعتصمين في كل من ميدان الأنصار وأحياء الثورة و جبرة.

وكان الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية قد أكد أن البلاد لم تشهد، الجمعة، أي تجمهرات ما عدا بعض التجمعات غير المشروعة ومحدودة العدد في ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى، مقراً بتفريقها وفقاً للقانون.

يذكر أن نطاق الاحتجاجات التي فجرتها أزمة اقتصادية متفاقمة، وإعلان الحكومة السودانية عن رفعها سعر الخبز 3 أضعاف، توسع منذ 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ليشمل أنحاء متفرقة في البلاد، وقد تحولت التظاهرات المطلبية المعيشية إلى سياسية، مطالبة بتنحي البشير، وتشكيل حكومة جديدة.