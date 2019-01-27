تظاهرات مسائية بالخرطوم والأمن يعتقل العشرات

تحول ليل العاصمة الخرطوم إلى نهار، حيث أشعل المتظاهرين النار في إطارات السيارات، وأغلقوا الشوارع بالحجارة الكبيرة لعرقلة حركة القوات الأمنية من الدخول إلى الأحياء.

وفي مدينة امدرمان رصد "السودان365"، اندلاع تظاهرات حاشدة في احياء "ودنوباوي، القماير، الموردة، العباسية، ابوروف، بانت".

وقال شهود عيان أن مئات المتظاهرين سيطروا على الأحياء بالكامل بامدرمان، وأن قوات مكافحة الشغب تلقي بالغاز المسيل للدموع داخل المنازل.

وفي مدينة الخرطوم دخلت أحياء لأول مرة في خط الاحتجاجات، ورصدت تظاهرات عارمة في "مايو ، الازهري، السلمة"، وتظاهرات في ضواحي القبة وشرق والوحدة في الكلاكلة التي تعتبر من المدن الاكثر سكانا في العاصمة الخرطوم.

وفي بحري تحول الاعتصام في ضاحية "شمبات" الى تظاهرات مسائية شارك فيها المئات، وامتدت الى الحلفاية وحلة حمد والشعبية.

ورصد تجمع المهنيين السودانيين على صفحته بالفيس بوك زيادة رقعة الاحتجاجات والاعتصامات الى 30 منطقة في العاصمة الخرطوم، الى جانب تظاهرات في ولايتي بورتسودان في الشرق ومدني وسط السودان.

وشن جهاز الامن السوداني، اليوم "الاحد" حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات في الاحياء التي شهدت الاعتصامات التي دعا لها تجمع المهنيين والقوى المعارضة.

ولايزال الامن السوداني يحتجز العشرات من قيادات وكوادر الاحزاب السياسية المعارضة وصحفيين ومدافعين ومدافعات عن حقوق الانسان.

وبحسب احصائيات المعارضة السودانية فان 50 على الاقل قتلوا في الاحتجاجات التي دخلت اسبوعها السادس، ومئات الجرحى، واكثر من 3000 معتقل.