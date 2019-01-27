أهلي مروي يحقق فوزه الأول في الممتاز

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الخليج 365 :
حقق أهلي مروي فوزً مهمًا على أهلي الخرطوم بهدفين دون مقابل في المباراة
التي جرت مساء اليوم”الأحد” في بطولة الدوري الممتاز.
وأحرز أهداف الأهلي كلاً من شيكوزي وربا.
ورفع الفريق الشهير بـ”ملوك الشمال” رصيده إلى”7″
نقاط، أما أهلي الخرطوم فتوقف في “7” نقاط.
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