فشل دعوات تجمع المهنيين للإعتصام بالمبادين

الخرطوم

فشلت دعوات الإعتصام التي دعا لها تجمع المهنيين اليوم الأحد بعدد من ميادين الاحياء بولاية الخرطوم.

وخلت معظم الميادين التي حددها التجمع كمكان للاعتصام من الحضور فيما شهد بعضها حضورا وصف بالخجول ما لبث ان تفرق رغم محاولات منظمي الاعتصام حثهم على البقاء بالقاء القصائد الحماسية.

وذكر صحفيون مهتمون بتغطية حراك تجمع المهنيين انهم تفاجأوا بخلو 24 ميدانا تم تحديدها للاعتصام من الناس رغم الحملة الواسعة التي اطلقها التجمع للاحتشاد مدللين على هذا الفشل بالقول إن «الميادين المحيطة بمسجد الانصار بامدرمان بدت خالية تماما كما ان ميدان الربيع الذي تم تحديده كاحد تجمعات الاعتصام شهد مرانا للعبة كرة القدم ».