طرح سلع إضافية بأسواق ومنافذ البيع المخفض بالخرطوم

أكد مدير إدارة التجارة والتعاون وشؤون المستهلك بالخرطوم، عادل عبدالعزيز، على الالتزام بتوريد سبع سلع أساسية للأسواق والمنافذ من المنتجين والموردين والمصانع بأسعار مخفضة بفارق سعر يصل من “25% إلى 30%” من أسعار السوق الموازية.

وأعلن عبدالعزيز خلال الاجتماع المشترك بين محلية الخرطوم وإدارة التجارة والتعاون وشؤون المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بالولاية، أعلن المضي قدماً لإنشاء محفظة للسلع تتبع مباشرة لشركة الخرطوم للأمن الغذائي لضمان توريد السلع لمنافذ البيع المخفض وصولاً لتوحيد الأسعار بجميع المنافذ بالولاية.

من جانبه أعلن معتمد الخرطوم، الفريق شرطة محمد أحمد علي، عن اعتماد اللجنة الوطنية للبيع المخفض بالمحلية المكونة من 225 عضواً من العاملين في أسواق البيع المخفض، لتعمل كجسم معني بوضع سياسات تخفيف أعباء المعيشة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحلية.

وأشار إلى اعتماد تأهيل وتشييد 4 أسواق جديدة للبيع المخفض تتبع إدارتها للشباب، بغرض توسيع مظلة الأسواق لتشمل جميع الوحدات الإدارية.

كما كشف المعتمد عن التوصل إلى اتفاق مع شركات كبرى للمنتجات الصناعية والزراعية والحيوانية، سيتم طرح سلعها بمنافذ البيع المخفض الأسبوع الجاري.

هذا وقد أمن الاجتماع بحضور شركة الخرطوم للأمن الغذائي ومركز حماية المستهلك والاتحاد التعاوني وأصحاب منافذ البيع المخفض، على الاختراق الذي أحدثته المحلية في إطار تفعيل أسواق ومنافذ البيع المخفض عبر تركيز أسعار السلع الأساسية بالمواقع، والتي تندرج في إطار متابعة معاش الناس.

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