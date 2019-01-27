البرلمان – يوسف بشير

تقدمت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان، وبموافقة رئيس البرلمان، باستدعاء مدير جهاز الأمن الفريق أول أمن “صلاح قوش” ، ومدير عام الشرطة الفريق أول شرطة “الطيب بابكر “، حول الاحتجاجات الجارية.وتوقع عضو اللجنة “حسن دكين”، في تصريحات صحفية، أمس (السبت)، مثول مديري الأمن والشرطة، أمام اللجنة، خلال (48) ساعة. وقال إن اللجنة، التي سوف يرأسها رئيس البرلمان، ستناقش معهما الوحدات الأمنية التي تعاملت مع المحتجين بالقوة المفرطة، والأضرار في الأرواح والممتلكات، وأحداث مستشفى أم درمان، وأوضاع المعتقلين من النواحي الصحية والإنسانية.وكشف عن لقاء يجمع اللجنة مع النائب العام حول لجان التحقيق وسير العمل فيها وسرعة تقديم البلاغات للقضاء. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع جريدة المجهر السياسي

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يستدعي مديري الأمن والشرطة حول الأحداث الجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.