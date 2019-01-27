تعرف علي دعم "الزكاة" لمشروعات الطلاب

تعهد الأمين العام لديوان الزكاة، محمد عبدالرازق باستمرار تقديم الدعم اللازم لشريحة الطلاب في حزمة من المشروعات تشمل دعم الداخليات السكنية، بجانب الحقيبة المدرسية والزي المدرسي إضافة إلى برنامج التغذية المدرسية.

وأشار عبدالرازق خلال لقائه الأحد، رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين، عمار علاء الدين، لما ظل يقدمه ديوان الزكاة في دعم خلاوى القرآن الكريم وتهيئة بيئتها حتى تؤدي الخلاوى دورها المنوط بها في تعليم القرآن الكريم وعلومه، وطالب الاتحاد بتقديم رؤية في تقييم تجربة شراكة الديوان والاتحاد العام للطلاب السودانيين .

من جهته أشار رئيس الاتحاد، عمار علاء الدين، إلى ما ظل يقدمه الديوان بالمركز والولايات لدعم كافة شرائح الطلاب المختلفة عبر برنامج الحماية الاجتماعية التي يقدمها الاتحاد لمنسوبيه من الطلاب.

وأعلن علاء الدين عن فراغ الاتحاد من حصر وتعداد أكثر من 1.8 ملايين طالب وطالبة يحتاجون لدعمهم في الوجبة المدرسية عبر فروع الاتحاد بالولايات المختلفة، ممتدحاً مساهمة ديوان الزكاة في الدعم الكبير للفقراء من الطلاب.

وكشف عن رؤية الاتحاد لتقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية للطلاب، وأشار للسعي لتوفير الخدمات الصحية والوجبات لطلاب التعليم العالي والثانوي بعد اكتمال حصر المحتاجين منهم، وبشر بالعديد من المشروعات الطلابية خلال الفترة المقبلة.