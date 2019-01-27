صرف راتب شهر يناير بالخرطوم نقداً

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم، عن بدء صرف مرتبات العاملين بالولاية نقداً عبر وحدات الصيارفة بالوحدات المختلفة في المحليات كافة عن شهر يناير، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين ٢٨ يناير ٢٠١٩.

ووجه وزير المالية، صلاح علي أحمد، جميع الوحدات الحسابية بالولاية الإسراع باستلام مرتبات العاملين لوحداتهم من رئاسة الوزارة، والبدء في الصرف لمنسوبيهم بالوحدات اعتباراً من صباح الإثنين.

وقال إن هذا العمل يأتي في إطار رفع المعاناة عن العاملين بالولاية، والمساهمة في توفير الجهد والزمن.

وفي السياق أجاز الاجتماع المشترك للقطاعين الاقتصادي والخدمي والاجتماعي برئاسة وزير المالية، صلاح علي أحمد، رئيس القطاع الاقتصادي بالولاية، أجاز في جلسته الأحد، تقارير الأداء لوزارات التخطيط العمراني، والبنى التحتية والمواصلات، والثقافة والإعلام والسياحة، والمجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وتناولت التقارير العملية الإحصائية للمشروعات المنفذة والمهام والعمليات المستمرة، حيث شملت نقاط الضعف والقوة ونسبة التنفيذ والميزانيات المصدقة، وأبانت حجم المصروفات من جملة الميزانيات المصدقة، والشراكات والمساهمات المجتمعية في إنفاذ المشروعات.

يُشار إلى أن الاجتماع قد تداول حول الملاحظات والمقترحات لمعالجة المعوقات للمرحلة المقبلة.