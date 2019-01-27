رئيس الجمهورية يُدشن طريق "أمدرمان – بارا" الأسبوع المقبل

اطمأن وزير ديوان الحكم الاتحادي، حامد ممتاز، على اكتمال طريق الصادرات "أمدرمان – بارا"، الذي يربط شمال كردفان بالعاصمة وبقية الولايات الغربية للبلاد، والمقرر أن يُدشنه رئيس الجمهورية، عمر البشير، خلال زيارته إلى الولاية الأسبوع المقبل.

وبحث الوزير خلال اللقاء، الأحد، مع والي شمال كردفان، أحمد هارون، عدداً من القضايا التي تهم الولاية من سير عمليات التنمية والاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والترتيبات التي اتخذتها الولاية لزيارة رئيس الجمهورية.

وأكد الوزير على ضرورة الاهتمام وبذل الجهد بمعاش الناس، والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع في سلم وسلام تام.

من جانبه أشار والي شمال كردفان، في تصريحات صحفية، بأن الاجتماع ركز على افتتاح طريق الصادرات "الأبيض ، بارا ، جبرة الشيخ ، أمدرمان" الذي يفتتحه رئيس الجمهورية، عمر البشير، في زيارته للولاية خلال الفترة من 3-4 فبراير المقبل.

ونوه هارون إلى مناقشة كل التفاصيل المتصلة بهذا الحدث التاريخي المهم، الذي يمثل أملاً لكل أهل الولاية وولايات غرب كردفان ودارفور، وذلك بوفاء القيادة بوعدها لرئيس الجمهورية وكل الوزراء المختصين.

وأضاف "نحسب هذا الطريق مفتاحاً لإنعاش الاقتصاد والتواصل ويؤكد حقيقة مهمة هي أن توقد شمعة خير ألف مرة من أن تلعن الظلام".