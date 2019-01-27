تعرف علي الوزير الذي نعي زوجته في اربعينها !!!

وزير الثقافة السباق الطيب حسن بدوى ينعى زوجته صبرا !!

إحتساب ودعاء

الحمدلله وقوله : (( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )) صدق الله العظيم

هكذا كانت تقديرات ربنا فبمثلما جعل لنا منها زوجة مودة ورحمه ورزقنا منها البنين حتي أننا لم نستشعر نعمه وهي تدثرنا

حتي اذا ما وقع الابتلاء بفقد الزوج استدركناها

فلك الحمد ربنا كله علي ما أنعمت وما أخذت ولعله حالا نستبدل به مجرد صبر نشد له الدواخل والحشي تصبرا الي حالة رضا كامل تام، ونحن نستقبل في هذه الليلة اربعينيه رحيلها وهي بين يدي ربها رحمها الله الاستاذة الفاضله الصالحه الزوجه الباره (صبر محمد خميس) الصدوق أم اسامه وأيمن وصفاء والصغير أمجد حفظهم الله نحتسبها

فقد كانت معلمه ذات رسائل مزدوجة منسجمة في البيت والمدرسة والحي كانت نعم الدعم والسند تدافعا و صبراً كما اسمها.

فياااااااارباه

اغفر لها وارحمها بقدر رحمتك التي نتيغن أنها وسعت كل شي واجعل مقامها الفردوس الأعلى من الجنة جوار خير من اوصانا بهن صلى الله عليه وسلم وأنزل البركة في عقبها وحبيبها المكلوم وأجعلها في مقام إكرام الي يوم نلقاك معا

اللهمّ اجزها عن الإحسان إحساناً، اللهمّ اّنسها في وحدتها، وفي وحشتها، وفي غربتها، اللهمّ املأ قبرها بالرّضا والنّور، والفسحة والسّرور .. امين يارب العالمين .

نحتسبها لله ونسالكم لها صالح الدعوات

(وإنا لله وإنا اليه راجعون)

والحمد لله رب العالمين من قبل فقدها ومن بعد

أخوكم الطيب حسن بدوى

21 جمادى الأولى 1440 هجرية

الموافق : الأحد 27/1/2019م