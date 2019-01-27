البشير يؤكد أهمية التعاون مع مصر في ملف سد النهضة

قال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، أن المباحثات التي جرت بين الرئيس عمر البشير ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي اليوم "الأحد" بالقاهرة شددت على أهمية تنشيط التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بمشروع سد النهضة.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم: "تم التشاور بين الرئيسين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات في المنطقة العربية والافريقية".

وقال الدرديري إن الزيارة كانت فرصة لاطلاع الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة السودانية الخاصة بعملية السلام في افريقيا الوسطى التي تستضيفها الخرطوم.

وتابع: "تبادل الرئيسان الموقف المشترك للاعداد للقمة العربية الاوروبية والاستفادة منها في اطار تنشيط التعاون بين الوطن العربي واوربا، بالتركيز على المشاريع التي تهم وادي والنيل.

ووصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى الخرطوم مساء اليوم بعد زيارة الى مصر استغرقت ساعات، رافقه خلالها وزير الخارجية ومدير جهاز الامن والمخابرات وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.