هذا وقد عمل جويلي في التلفزيون لفترة طويل وتدرج الي ان اصبح احد مدراء الادارات المتخصصة في المنوعات والموسيقي، كما انه ابرز مؤسسيي فرقة "عقد الجلاد" الغنائية.
ورأي جويلي خلال مادونه عبر جداره في " فيسبوك"، بانه يشعر بحزن عاوم علي الذين فقدوا ارواحهم خلال الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها عدد من ولايات البلاد والتي تطالب برحيل حكومة الرئيس البشير.
ودعا إدارة الفضائية السودانية الي مراعاة ماوصفه بـ"الاحساس"، وعدم بث تلك السهرات المسجلة ضمن برامج الارشيف.
واضاف جويلي قائلاً " ارجو مراعاة هذا الاحساس وعدم بث هذه السهرات في هذا الوقت فانا فنان وملتزم وضد العنف وضد الموت ومع حق التعبير طالما كان سلمياً"."اخبار الخليج 365 365"، تنشر ادناه نص الرسالة التي كتبها جويلي الي إدارة التلفزيون!!
الاخوة في التلفزيون
سبق وان قدمت سهرة ليالي النغم وكنت منتجا لها وهي سهرة كما تعلمون وثقت لكبار الفنانين وذلك قبل عشرة سنوات وظل التلفزيون يعيد هذه السهرات منذ فترة .."شعورا مني بالحزن العارم للذين فقدو ارواحهم من فلذات اكباد الاسر ارجو مراعاة هذا الاحساس وعدم بث هذه السهرات في هذا الوقت فانا فنان وملتزم وضد العنف وضد الموت ومع حق التعبير طالما كان سلمياً".
كانت هذه تفاصيل خبر جويلي: حزين علي الشهداء واطالب بوقف بث "ليالي النغم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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