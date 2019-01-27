الدرديري: نتوقع وقوف مصر مع السودان في الأزمة التي يمر بها

أكد وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، أن المباحثات التي جرت بين الرئيس عمر البشير ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة اليوم "الاحد" تناولت تطورات الاوضاع في السودان.
وقال في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم عقب عودة الوفد للبلاد، نتوقع من الشقيقة مصر أن تقف الى جانب السودان في الازمة التي يمر بها.
واضاف تم التفاكر بين الرئيسين حول سبل الدعم الذي يمكن ان تقدمه مصر للسودان.
ويشهد السودان احتجاجات واسعة، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى وآلاف المعتقلين، ويطالب المتظاهرين برحيل الرئيس البشير من الحكم.
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