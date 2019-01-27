فريق الاشانتي يصل الخرطوم مطلع فبراير

شهاب محمد - الخرطوم - الكاف الخليج 365 : اكد نادي الاشانتي كوتوكو الغاني وصوله الى الخرطوم مطلع فبراير المقبل وذلك لاداء مواجهته ضد الهلال الثالث من الشهر المقبل باستاد الهلال في إفتتاح الجولة الاولى لبطولة الكونفدرالية على ملعب الجوهرة وكانت القرعة قد اوقعت الهلال بجانب ناكانا وزيسكو والاشانتي.

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