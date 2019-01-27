تعرّف على وثيقة وخطاب لاعبي الهلال للكاردينال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : بعث لاعبي الهلال بوثيقة مهمة وهي مبادرة قادها عبد اللطيف بوي لاثناء قائد الفريق عن الاعتزال.. حيث كتب عبد اللطيف بوي خطابا نيابة عن اللاعبين معنون الى ’’سعادة الدكتور اشرف سيد احمد الكاردينال رئيس مجلس ادارة نادي الهلال’’ وطالب الخطاب رئيس نادي الهلال بالتدخل لاثناء اللاعب عن قرار الاعتزال لان الفريق يعيش مرحلة صعبة تتطلب وجوده اضافة الى انه لا يمكن تعويضه في الفترة الحالية.. ووصف الخطاب اللاعب محمد بشة باللاعب ’’غير العادي’’ واذا كانت لديه ظروف خاصة فعلى رئيس نادي الهلال التدخل لحلها من اجل مصلحة النادي..

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